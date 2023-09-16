Титов о повышении ставки: ЦБ реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что с действующей денежно-кредитной политикой «мы застынем, подморозимся». По его мнению, Центробанк (ЦБ) своим решением снова повысить ключевую ставку подтвердил, что «реагирует на сиюминутные вызовы, но не выстраивает условия для развития».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Титов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Титов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как заявил господин Титов, «экономика предложения» «продолжает оставаться больше набором вдохновляющих установок, чем комплексом реальных мер». Он отметил, что спрос в стране «разогнан» — бюджетные инвестиции в ряд секторов нарастают, также растет и импорт. «С сальдо внешнеторгового баланса, формально положительным, все не так просто, и последние изменения курса рубля это наглядно показали. В общем, условия, мягко говоря, не классические, и определяются отнюдь не только законами экономики»,— прокомментировал он.

По его словам, ЦБ «видит сохраняющуюся слабость внутреннего предложения по большинству товаров». Эта слабость, как утверждает Борис Титов, «означает, что экономика может, что называется, поплыть по воле ветра». Он заявил, что на этом фоне ЦБ решил «зажать паруса», чтобы сохранить контроль над ситуацией.

«Набиуллина четко обозначила, что не верит в положительный эффект для экономики от ее насыщения кредитными инвестициями: "Ограничением на макроуровне являются не деньги, а физические ограничения на доступные факторы производства". В первую очередь речь о дефиците рабочей силы. Ну так надо, наверное, решать проблему этого дефицита, искать по миру тех, кто готов приехать и работать? Это, конечно же, не забота главы ЦБ, а других людей»,— добавил господин Титов.

ЦБ на заседании вчера, 15 сентября, повысил ключевую ставку с 12% до 13% годовых. Скорректированный макропрогноз регулятора предполагает, что в ближайшие месяцы высокая ключевая ставка не так уж много добавит к наблюдаемой картине роста внутреннего спроса при недостаточном предложении и одновременной избыточной экономической активности.

Подробности — в материале «Ъ» «Ключевой вопрос».

Лаура Кеффер