В Новосибирске прошел пикет из-за низких зарплат сотрудников скорой помощи

В Новосибирске состоялся пикет в поддержку сотрудников скорой помощи, которые увольняются из-за низкой зарплаты. Организатором выступил активист Олег Мецлер, который решил поддержать медиков, сообщает местный телеканал «Прецедент».

В акции, согласованной с властями, приняли участие около 20 человек. Они вышли в том числе с плакатами «Работай на две ставки! Живи на работе?», «Нет развалу "Скорой помощи" Новосибирска», «Губернатора Травникова — на одну ставку врача».

Акцию провели после публикации портала NGS.RU, в которой сотрудники скорой помощи в Новосибирске пожаловались на массовые увольнения и острую нехватку бригад для оказания даже экстренной помощи. Доходы медиков сократились до 30–40 тыс. руб., из-за чего им приходится работать на полторы-две ставки, и многие увольняются из-за нагрузки. Утверждается, что из-за этого пациенты ждут помощи от 4 до 12 часов.

В местном минздраве при этом уверяют, что средняя зарплата врачей скорой помощи в области достигает почти 100 тыс. руб., а укомплектованность врачами скорой медицинской помощи составляет 67,5%, по занятым ставкам средним медицинским персоналом — 62,8%.