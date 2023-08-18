Колос Америки

Тема вывоза украинских зерновых активно обсуждается в разных форматах. США работают с Анкарой и Киевом над тем, чтобы проложить альтернативный путь для зерна. С этой же целью Вашингтон взаимодействует с Румынией, чей премьер Марчел Чолаку заявил о готовности своей страны обеспечить транзит более 60% зерновых с Украины. Тем временем Турция заявляет о своих попытках реанимировать Черноморскую инициативу, которая перестала работать после выхода из нее Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Спустя месяц после того, как Москва прекратила свое участие в инициативе, благодаря которой за год с территории Украины Черным морем было вывезено более 32 млн тонн зерновых, тема экспорта украинского зерна стала одним из важных направлений дипломатических усилий США. Как уже писал “Ъ”, 11 августа в румынском Галаце — портовом городе на Дунае — Вашингтон организовал переговоры высокопоставленных чиновников ЕС, Румынии, Украины и Молдавии, чтобы обсудить вопрос экспорта зерна по суше и каналам в дельте Дуная. Важным звеном маршрута является Румыния, располагающая портовой инфраструктурой и речным флотом.

После той встречи румынский министр транспорта Сорин Гриндяну заявил о планах нарастить транзитные объемы с 2 млн до 4 млн тонн ежемесячно. На этой неделе господин Гриндяну заявил о планах в ближайшее время увеличить число лоцманов на канале Сулина, чтобы осенью там можно было осуществлять круглосуточную навигацию.

18 августа румынское издание Hotnews.ro, ссылаясь на главу Речной администрации нижнего Дуная Анжелу Иван, сообщило: чтобы обеспечить круглосуточное судоходство по Сулинскому каналу, там необходимо провести осветительные и другие работы.

Маршруты, по ее словам, должны быть освещены наподобие взлетно-посадочной полосы.

При этом, отметила Анжела Иван, в мае этого года по каналу прошло 476 коммерческих судов. «Это примерно в два раза больше, чем в довоенный период»,— отметила госпожа Иван.

Также в пятницу — то есть ровно через неделю после встречи в Галаце — в Бухаресте прошли переговоры премьер-министров Румынии и Украины Марчела Чолаку и Дениса Шмыгаля. Главы правительств подписали заявление об укреплении двустороннего сотрудничества и обеспечении эффективного транзита товаров с Украины.

Марчел Чолаку заявил, что его страна полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

«Будем рядом с Украиной столько, сколько будет нужно до победы Украины»,— заверил румынский премьер.

Кроме того, господин Чолаку выразил надежду, что его страна сможет добиться того, чтобы через Румынию прошло более 60% всего объема экспорта украинского зерна. «Я заверил его (премьера Украины.— “Ъ”), что Румыния будет и впредь, как и до сих пор, участвовать в содействии экспорту украинского зерна на международные рынки»,— сообщил Марчел Чолаку.

В Румынии и Молдавии (через территорию этой республики также перевозят украинское зерно) заявляли, что наращивание транзита потребует инвестиций, чтобы обновить инфраструктуру — порты, железные дороги, пункты пропуска на границе. В недавнем интервью RFI президент Молдавии Майя Санду заявила, что железнодорожная и портовая инфраструктура республики недостаточно развита, что стало еще более очевидным из-за возросших объемов перевалки грузов c Украины. Выходом, по ее словам, могли бы стать быстрые инвестиции, получить которые Кишинев рассчитывает от Запада.

Параллельно с работой на румынско-молдавском направлении США, как сообщило издание The Wall Street Journal, ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями последней об использовании альтернативных маршрутов вывоза зерна. Рассматриваются, отметил в беседе с изданием неназванный чиновник в Вашингтоне, в том числе и военные решения, которые позволят защитить суда, входящие и выходящие из украинских портов на Дунае.

Речь идет о портах Рени и Измаил, которые на днях становились целями российских ударов. США рассчитывают к октябрю нарастить транзит по дунайским маршрутам. В этой связи издание напоминает об описанной выше встрече в Галаце. Что касается Анкары, то (как сообщает The Wall Street Journal) на турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана оказывается давление с тем, чтобы он предпринял усилия по возобновлению зерновой сделки до того, как в сентябре на Украине начнет накапливаться зерно нового урожая.

Анкара, судя по последним сообщениям, работает на этом направлении. Турецкое агентство Anadolu 17 августа сообщило со ссылкой на источники в Минобороны Турции, что власти страны «прилагают усилия для возобновления Черноморской зерновой инициативы». «Другие страны работают над альтернативными маршрутами и путями. Мы внимательно наблюдаем за этим. Проблема заключается в том, как торговые суда могут безопасно добраться до турецких проливов в условиях этого конфликта. Проблем с проходом судов через турецкие проливы нет»,— сообщили собеседники Anadolu.

Турецкая проправительственная газета Yeni Safak, в свою очередь, сообщила о планах главы МИД Турции Хакана Фидана обсудить зерновую сделку с российским коллегой Сергеем Лавровым, а также с главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Эти переговоры должны предшествовать запланированной на август встрече лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Согласно публикации Yeni Safak, Анкара обсуждает три сценария развития событий.

Согласно первому, сделка не возобновится, что повлечет за собой обострение кризиса продовольствия и может спровоцировать напряженность в отношениях России и США.

Согласно второму сценарию, реализация которого уже видна на примере Румынии, будут прокладываться альтернативные зерновые маршруты.

Стоит также отметить, что 16 августа из порта Одессы в направлении Турции вышло судно Joseph Schulte с сельхозпродукцией — первое после прекращения зерновой сделки. 17 августа сухогруз с 30 тыс. тонн продукции на борту благополучно прибыл в порт Амбарлы в районе Стамбула. Ранее Украина заявляла, что создаст временный морской маршрут для транспортировки зерна.

Третий — оптимистичный — сценарий предполагает возобновление зерновой инициативы.

Россия, напомним, этого не исключает при выполнении ряда условий. Среди них — переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок в Россию запчастей, налаживание транспортной логистики и страхования, восстановление доступа российских компаний к своим зарубежным активам.

Таким образом, вероятность того, что зерновая инициатива может быть возобновлена, до конца не исключается. Между тем 18 августа русскоязычный Telegram-канал немецкого издания Bild со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы сообщил еще об одном направлении переговоров о зерне. Согласно сообщению, Россия, Турция и Катар работают над неким трехсторонним соглашением, которое «позволит поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке».

Владимир Соловьев