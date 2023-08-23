Воронежца со второй попытки оштрафовали за пикет с плакатом «Остановите войну»

При повторном рассмотрении административного дела воронежца Дмитрия Щербатюка, вышедшего на одиночный пикет с плакатом «Остановите войну», Ленинский райсуд назначил ему наказание в виде 30 тыс. руб. штрафа. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе суда.

По материалам дела, пикетчика в апреле этого года на улице в Ленинском районе заметил полицейский и составил в отношении него протокол об административном правонарушении по новой статье о дискредитации (ч.1. ст.20.3.3 КоАП РФ, для граждан штраф от 30 до 50 тыс. руб.). В ходе рассмотрения дела сотрудник МВД заявил, что перед этим якобы предупредил Дмитрия Щербатюка «о совершаемом правонарушении». Тот не покинул место пикета. Однако во время рассмотрения материалов районным судом эта информация не подтвердилась. Судя по видеозаписи с места происшествия, гражданина сразу задержали несколько сотрудников.

На рассмотренных судом кадрах также было видно, что Дмитрий Щербатюк «не сопровождал свои действия какими-либо призывами и комментариями». Сам протестующий в суде сообщил, что «таким образом хотел выразить гражданскую позицию». В итоге суд счел, что так как «в РФ не объявлено состояние войны», то вывод полицейских о том, что Щербатюк якобы «дискредитировал использование Вооруженных сил РФ (ВС РФ)», основан на предположении и «какими-либо доказательствами не подтверждается».

«Оснований полагать, что демонстрировавшийся плакат дискредитировал действия ВС РФ и подрывал доверие к проведению специальной военной операции, как на то указано в протоколе об административном правонарушении, не имеется. Каких-либо призывов в отношении использования ВС РФ при проведении спецоперации плакат также не содержал»,— говорилось в постановлении суда о прекращении административного дела местного жителя

Однако замначальника регионального главка МВД по охране общественного порядка не согласился с решением райсуда и обжаловал его в облсуде. Там требование полицейского удовлетворили и вернули дело на новое рассмотрение в первую инстанцию, но уже другому судье. Наказание было вынесено спустя два дня после поступления материалов к судье Сергею Булгакову.

Алина Морозова

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