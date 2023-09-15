Главные новости за 11 — 15 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Проект восстановления аэропорта в Балакове планируют внести в госпрограмму.

«Единая Россия» набрала 55% на выборах в гордуму Волгограда.

Саратовцы собирают для спикера Госдумы Вячеслава Володина подписи против строительства технопарка.

Саратовская область заняла 62-ю строчку в рейтинге занятости населения в малом и среднем бизнесе. Среди регионов Средней Волги самая большая доля занятых в малом и среднем бизнесе приходится на Пензу. Там, согласно рейтингу вовлеченности населения в МСБ, в сфере заняты 35,2% населения.

Саратовский губернатор поручил минобразу подготовить барменов и парикмахеров.

Волгоградский суд разрешил госорганам обмениваться персональными данными граждан.

Пензенские прокуроры оценили ущерб бюджету от коррупции почти в 19 млн руб.

Саратов готовится к постройке очистных сооружений в Глебучевом овраге — более полувека крупнейший канализационный сток сбрасывает бытовые и биологические отходы прямиком в Волгу. По достижении договоренностей между федеральными и региональными властями будущую стройплощадку посетила ответственный вице-премьер Виктория Абрамченко. Чиновница рассказала, что текущий проект может быть составлен исходя из заниженных данных о стоках, и предположила, что стоимость предприятия может значительно вырасти.

В городах Саратовской области может появиться дизайн-код.

Пензенский сосновый бор в поселке Ахуны следует считать курортом от сентября 2014 года — такое решение областного суда вступило в силу после рассмотрения в Четверном апелляционном суде общей юрисдикции. Истцы, будучи владельцами земельных участков возле леса, рассчитывают, что теперь им удастся отстоять спор по прокурорскому иску, где изучается их право собственности и приватизация территории вообще. По словам представителей землевладельцев, решение суда указывает: приватизация попала в период, когда она была законна.

Саратовские депутаты объявили фотоконкурс в рамках борьбы с «засильем иностранных вывесок». Ранее глава города Лада Мокроусова анонсировала изменение правил благоустройства — введение запрета на использование иностранных слов в вывесках. Спикер гордумы Сергей Овсянников объяснил инициативу «какофонией вывесок» на улицах города. Он также отметил, что теоретически город сможет предоставить бизнесу финансовую поддержку в смене вывесок.

В Саратове сотруднице «Волгоградавтодор» вынесли приговор за коммерческий подкуп.

Саратовские власти готовятся расторгнуть договор с «Концессиями водоснабжения». Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что переговоры с организацией уже идут, обсуждается и возрождение муниципального предприятие «Саратовводоканал».

Власти Саратовской области расторгнут договор с реконструирующим городской театр оперы и балета подрядчиком.

Саратовцы добиваются переноса места строительства индустриального парка. Горожане и приглашенные ими на общественные слушания эксперты отмечают экологическую опасность возведения Столыпинского индустриального парка в Гагаринском районе. Два часа министр инвестиционной политики региона Александр Марченко пытался убедить саратовцев поучаствовать в создании технопарка. В ответ его просили перенести площадку и предлагали помощь в поисках новой. После собрания делегация выдвинулась к местным прудам, куда СИП планирует сливать стоки. Министр до каскада так и не дошел.

Группа компаний «Дело» рассчитывает построить или купить контейнерный хаб в Астрахани для участия в международном транспортном коридоре (МТК) «Север — Юг», с возможностью развития перевозок речным транспортом. Об аналогичных планах ранее говорили и конкуренты, при этом строительство одного контейнерного терминала в регионе уже ведется.

Арестована актриса Рамиля Искандер. В Пензенский областной суд поступила жалоба на решение Железнодорожного райсуда Пензы, санкционировавшего арест заслуженной артистки РФ. В машине женщины нашли 2 кг мефедрона.

Депутата волгоградской городской думы от КПРФ Андрея Анненко перевели из СИЗО под домашний арест. До 30 сентября парламентарию запрещено выходить из дома, общаться с участниками дела, отправлять и получать письма и посылки, пользоваться телефоном и интернетом. Ранее региональные СМИ писали об аресте Андрея Анненко в связи с якобы обвинением в мошенничестве.

Цены в Пензенской области выросли с начала года в среднем на четыре процента.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.