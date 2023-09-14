В Саратове будут искать нового подрядчика на реконструкцию оперного театра

Власти Саратовской области намерены расторгнуть договор с генеральным подрядчиком, реконструирующим городской театр оперы и балета. Об этом в прямом эфире в социальной сети «VK» рассказал губернатор Роман Бусаргин.
По словам главы региона, московскую организацию ООО «Адепт Строй» лишили лицензии на реконструкцию объектов культурного наследия.
Регион уже обратился в суд с требованием взыскать с генподрядчика пени и неустойку за сорванные сроки реконструкции. В ближайшие дни, по словам чиновника, будет объявлен аукцион на поиск нового контрагента.
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