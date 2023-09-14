Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Саратове будут искать нового подрядчика на реконструкцию оперного театра

Власти Саратовской области намерены расторгнуть договор с генеральным подрядчиком, реконструирующим городской театр оперы и балета. Об этом в прямом эфире в социальной сети «VK» рассказал губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, московскую организацию ООО «Адепт Строй» лишили лицензии на реконструкцию объектов культурного наследия.

Регион уже обратился в суд с требованием взыскать с генподрядчика пени и неустойку за сорванные сроки реконструкции. В ближайшие дни, по словам чиновника, будет объявлен аукцион на поиск нового контрагента.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...