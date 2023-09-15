Министра чуть не довели до пруда

В Саратове прошла встреча чиновников с местными жителями и владельцами дач, выступающими против строительства в Гагаринском районе Столыпинского индустриального парка (СИП). Горожане и привлеченные ими эксперты отмечают экологическую опасность возведения промзоны в указанной местности. Два часа министр инвестиционной политики региона Александр Марченко пытался убедить собравшихся поучаствовать в создании технопарка, предлагал провести экологическую экспертизу и угрожал уголовной ответственностью за ошибки в ней. В ответ его просили перенести площадку и предлагали помощь в поисках новой. После собрания делегация выдвинулась к местным прудам, куда СИП планирует сливать стоки. Министр до каскада так и не дошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр Александр Марченко оценивает рекреационный потенциал поля под индустриальным парком

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ Министр Александр Марченко оценивает рекреационный потенциал поля под индустриальным парком

Фото: Дарья Васенина, Коммерсантъ

В ТУ «Соколовское» департамента Гагаринского района Саратова на ул. Танкистов вчера прошла встреча инициативной группы из числа жителей поселков Соколовый, Жасминный, Поливановка и владельцев расположенных по соседству дач с представителями власти и управляющей компании СИП — ООО «УК „СИП“». С первой стороны выступили активисты Розалия Яфарова и Ирина Егорова, сопредседатель общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз», эколог Ольга Пицунова, а также главный редактор издания «Бизнес-вектор», владелица земли в указанной местности Марина Лайкаск. Со второй— министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко, директор УК «СИП» Алексей Лихачев, представители минприроды, минстроя, разрабатывавший проект технопарка главный инженер ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» Станислав Филимонов и несколько молчавших ученых. Помимо корреспондента «Ъ» на встрече присутствовали представители минимум пяти СМИ.

Отвечая на один из многочисленных вопросов, господин Марченко озвучил долго скрываемые властями критерии выбора участка возле частного сектора и памятника природы Кумысная поляна. Земля должна быть муниципальной (на предложение национализировать одну из многочисленных заброшенных городских промзон министр четко ответил «нет»), большой площади (на границе Соколового и Жасминного выделили 84,8 га), вблизи должны быть расположены «транспортные артерии» (ранее местные жители предполагали, что выбор участка обусловлен близостью федеральной трассы Р-228) и жилье (обсуждались планы по многоэтажной застройке микрорайона). «Именно эта площадка максимально подходила под требования», — резюмировал чиновник.

Господин Марченко назвал критерии выбора участка. Земля должна быть, вблизи должны располагаться «транспортные артерии» и жилье.

Марина Лайкаск отметила, что кадастровая стоимость выделенной земли составляет 678 млн руб. (по 8 млн за га). Выделять резидентам СИП ее будут без торгов по 116 тыс. руб. за га. «Выделен казначейский кредит на 830 млн руб. для прокладки коммуникаций и дорог, его еще придется отдавать»,— напомнила госпожа Лайкаск. «На эти деньги (имеются в виду уже вложенные средства, предстоящие инвестиции и потерянные на теоретической продаже или сдаче земли деньги, порядка 3,2 млрд руб. — «Ъ») можно обкупиться заброшенными промзонами, где есть коммуникации и нет дач»,— заметила она, предложив заброшенную птицефабрику в саратовском поселке Елшанка.

Ольга Пицунова поинтересовалась, почему по проекту ливневые стоки оценивают в 330 куб. м/сутки, а очистные сооружения готовят на 13 тыс. куб. м/сутки (разница в 40 раз). Господа Лихачев и Филимонов объяснили: «это пиковая нагрузка по наблюдениям», чтобы не страшны были паводки. Эколог отметила, что обычно на такие случаи строят резервуар. Горожане предположили: резиденты промпарка смогут качать воду из прудов и после сбрасывать обратно. «Пруды станут сточной канавой»,— считают саратовцы. Ранее ученые преду­преждали, что подпитываемый родниками каскад может забиться.

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Представители власти и технопарка подробно объяснили: на прудах установят очистные сооружения, благодаря которым вода станет только чище. Инженер несколько раз подчеркнул, что проектировщики консультируются со специалистами по рыбоводству. Отметим, несмотря на многочисленные заверения в отдаленности технопарка от водоемов и отсутствия у того на сегодняшний день прав на их использование, консультации по обозначенному вопросу ведутся. В то же время господин Марченко высказал сомнения в наличии рыбы в упомянутых прудах, чем сорвал овации горожан, многократно напоминавших о популярности рыбалки на каскаде прудов ­Шмидтов.

«То, что вы говорите о нарушении экологических норм, это неправда, потому что это не так», — заявил министр. «Чтобы доказать, мы готовы предоставить вам контроль над каждым шагом. Если вы сомневаетесь в правдивости, контролируйте», — министр предложил создать комитет, в который смогут войти все желающие местные землевладельцы. Также саратовцев пригласили в комиссию по отбору резидентов. Отдельно отметили, что экологические изыскания будут проводить для каждого предприятия отдельно, а сегодня подробное исследование не нужно, поскольку пока готовится только инфраструктура.

Александр Марченко настаивал на том, что технопарк появится на землях бывшего химического училища, где, как выразился ранее зампред регионального правительства — министр сельского хозяйства Роман Ковальский, «жить нельзя». Этой же точки зрения придерживается и господин Марченко. Горожане же рассказывали, что живут здесь 20 и более лет. Саратовцев устраивает состояние местности, если что-то строить, то «только обычный парк или аквапарк, без 21 завода» (известное на сегодня количество желающих войти в СИП резидентов, как сообщалось ранее, преимущественно из числа уже существующих в городе ­предприятий).

Министр на протяжении всей встречи повторял, что «технопарк безопасен, на нем будут производства не выше третьего класса опасности». Саратовцы никак не могли понять, как производства третьего класса опасности могут быть ­безопасными. Отметим, в розданных на встрече рекламных буклетах технопарка приводится перечень «перспективных отраслей производств индустриального парка»: косметика и бытовая химия, медпродукция, стройматериалы, бытовая техника и приборы, машины и оборудование, радиоэлектроника, транспорт, спецтехника, металлообработка, а также легкая промышленность и агропромышленный комплекс.

Представители власти попытались призвать собравшихся к обсуждению возведения на территории СИП детских и спортивных площадок. Горожане отказывались и настаивали на переносе места строительства. В частности, упоминали неучтенную при разработке проекта Розу ветров — этот момент чиновники проигнорировали.

Саратовцев в очередной раз заверили, что необходимые экологические изыскания провели, но предоставить их пока не могут, поскольку те на проверке. Александр Марченко предложил провести дополнительные исследования. «Мы предоставляем пакет документов, вы проверяете. Если заключение отрицательное, мы свернем проект и все отменим»,— по­обещал министр, уточнив, что, если в исследовании найдут какие-либо ошибки, «может наступить уголовная ­ответственность».

У представителей минприроды поинтересовались состоянием прудов Шмидтов, оказалось, что подробной информации в правительстве нет, но три недели назад чиновники выезжали туда, чтобы взять пробы. «Нарушений на момент осмотра мы не выявили. Из-за низкой водности в этом году некоторые пруды обмелели. Были случаи, когда КВС сбрасывало сточные воды в пруды», — заметила представительница ведомства. Чиновники пообещали выехать на следующей неделе с общественниками на пруды и взять пробы воды. Отслеживать состояние водоемов предложили ежесезонно.

На вопрос, почему пруды Шмидтов д сих пор не внесены в реестр водных объектов ответили так: «Для реестра нужно исследование. А его проводит институт водных ресурсов».

Одна из местных жительниц Ирина Егорова выступила от имени матерей. «Умоляю, выберите другое место»,— попросила она. Горожанка указала на еще один повод для беспокойства — увеличение в местности фур. «Тут и так часто гибнут дети. Это крайне неудачная затея. Зачем вам начинать неудачный проект? Зачем вам такое нужно? Негодование, возмущение. Вы нас не слышите, вы нас не хотите воспринимать»,— сказала госпожа Егорова. «Наоборот, мы хотим. Отрицание — это не диалог, а мы вас призываем к диалогу, у вас пока только отрицание»,— спорил министр. В конце своего выступления горожанка отметила: если жители могут провести за свой счет исследование, они могли бы и помочь чиновникам с поиском другого места. Господин Марченко предложил поучаствовать в комитете.

После встречи группа из нескольких активистов и журналистов отправилась вместе с министром осмотреть выделенную под технопарк территорию. Господину Марченко планировали показать в том числе и рыбу в прудах. Чиновник согласился дойти до каскада, но не дойдя до места треть пути под сыплющиеся со всех сторон вопросы, повернул обратно.

Дарья Васенина

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