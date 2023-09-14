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Саратовские власти готовятся расторгнуть договор с «Концессиями водоснабжения»

Саратовские власти задумались о расторжении соглашения с ООО «Концессии Водоснабжения Саратов». Об этом в ходе прямого эфира в социальной сети «VK» рассказал губернатор Роман Бусаргин.

Глава региона сообщил, что переговоры с организацией уже идут, обсуждается и возрождение муниципального предприятие «Саратовводоканал».

Расторжение договора, по словам господина Бусаргина, может потребовать переходного периода, так как КВС вложили в инфраструктуру средства.

Губернатор добавил, что одним из приоритетов в ходе реализации задуманного является сохранение работы для специалистов.

Никита Маркелов

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