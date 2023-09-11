Проект восстановления аэропорта в Балакове планируют внести в госпрограмму

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о скором включении проекта восстановления аэропорта в Балакове Саратовской области в государственную программу, рассказали в Telegram-канале «Володин Саратов».

В посте напомнили, что идею возрождения балаковского авиасообщения господин Володин высказал впервые в 2019 году. Сегодня сохранены здание воздушной гавани и взлетно-посадочная полоса.

О принятии решения федерального софинансирования проекта парламентарию сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Предполагается государственно-частное партнерство.

Балаковский аэропорт работал с 1984-го по 2001 год. Изначально воздушный вокзал предназначался для подвоза материалов на стройку атомной электростанции.

Дарья Васенина

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