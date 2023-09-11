Подрастающее вовлечение

Среди регионов Средней Волги самая большая доля занятых в малом и среднем бизнесе приходится на Пензу. Там, согласно рейтингу вовлеченности населения в МСБ, составленному «РИА Новости», заняты 35,2% населения. Однако в Астраханской и Саратовской областях зафиксирован наиболее интенсивный рост этой сферы. Наблюдатели отмечают повышение заинтересованности граждан в предпринимательстве в целом по стране. Власти объясняют рост широким рядом инструментов поддержки сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратовской области растет число занятых в МСБ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Саратовской области растет число занятых в МСБ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«РИА Новости» составило рейтинг регионов по вовлеченности населения в малый и средний бизнес. При составлении списка учитывали количество работников на июль 2023го и изменение их количества за год. Самыми «вовлеченными» ожидаемо оказались Москва и Санкт-Петербург, где на сотрудников МСБ приходится 65,8 (4,7 млн чел., рост за год составил 11,4%) и 63,6% (2 млн чел., +7,9%) рабочей силы соответственно. На третьем месте — Новосибирская область с долей занятых в бизнесе работающих граждан 54,8% (719,4 тыс. чел., +7,6%).

В конце списка, на 84 и 85 строчках, разместили КарачаевоЧеркесскую Республику и Республику Ингушетия — 23,1% (49 тыс. чел., +39,6%) и 12,2% (24,5 тыс. чел., +15,8%) соответственно. Снижение доли занятых в МСБ зафиксировали только в Чукотском автономном округе — это 83е место, доля работников малого и среднего бизнеса составила 23,4%, в секторе работают 7 тыс. чел., снижение — 1,1%.

Среди регионов наблюдения «Ъ» самой большой доля занятых в МСБ оказалась в Пензенской области: 41 место, 35,2% — 221,4 тыс. чел. Тем не менее, рост сектора стал самым низким в сравнении с Астраханской, Саратовской и Волгоградской областями — 5,7%.

Самый интенсивный рост показала Астраханская область — 12,6%. Но по численности занятых в малом и среднем бизнесе регион занял 67 место с долей работников в обозначенном секторе 29,4% — 138,4 тыс. чел.

Хуже всего сложилась ситуация в Волгоградской области: 71 место с долей сотрудников МСБ 28,6% — 359,8 тыс. чел. Рост в сравнении с прошлым годом оценили в 8,6%.

На 62ю строчку поместили Саратовскую область. Здесь в МСБ заняты 370,2 тыс. чел., что составляет 30,6% от общего числа работников региона. Темпы роста занятости в секторе оценивают в 7,1%. В прошлом исследовании «РИА Новости» от апреля 2021 года по данным за январь-сентябрь 2020го абсолютные цифры региона были в два раза меньше — 157,2 тыс. чел.

Председатель комитета по бюджету, собственности и земельным отношениям Саратовской областной думы, руководитель Торговопромышленной палаты региона Алексей Антонов заметил в разговоре с «Ъ», что уже на протяжении нескольких лет в субъекте наблюдается рост числа представителей малого и среднего бизнеса. «Это при том, что налоговая стремится оперативно удалять из реестра те компании, которые показывают нулевые балансы. И все равно наблюдается рост»,— заметил собеседник.

Разработанные на региональном и федеральном уровнях инструменты, а также меры поддержки бизнеса парламентарий назвал результатом комплексной работы исполнительной и законодательной власти. «Они (инструменты и меры поддержки. — «Ъ») направлены на улучшение условий для ведения предпринимательской деятельности и тоже способствуют увеличению числа представителей бизнеса»,— считает депутат.

В Саратовской области действует комплекс мер поддержки МСБ, рассказали «Ъ» в региональном министерстве экономического развития. Образовательная и информационная помощь на безвозмездной основе оказывается центром «Мой бизнес». Также в субъекте РФ действуют для малого и среднего бизнеса льготные ставки арендной платы за пользование государственным и муниципальным имуществом, на съем офисных и производственных помещений ООО «Бизнес-инкубатор Саратовской области» и МАУ «Бизнес-инкубатор Балаковского муниципального района».

Уполномоченная по правам бизнесменов Саратовской области Полина Московская сообщила «Ъ», что региональные предприниматели справились с вызовами современности и смогли адаптироваться к новым условиям. «Было много скептиков и пессимистов, которые говорили о полном крахе. Но цифры упрямые. Теперь мы четко видим: тенденция положительная»,— заявила госпожа ­Московская.

Собеседница «Ъ» полагает, что сфера МСБ Саратовской области продолжит расти и развиваться в новых направлениях.

Дарья Васенина