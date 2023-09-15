Порту нашли «Дело»

Группа компаний «Дело» рассчитывает построить или купить контейнерный хаб в Астрахани для участия в международном транспортном коридоре (МТК) «Север — Юг», с возможностью развития перевозок речным транспортом. Об аналогичных планах ранее говорили и конкуренты, при этом строительство одного контейнерного терминала в регионе уже ведется. Эксперты, говоря о хороших логистических перспективах предприятия, отмечают, что намерения ГК «Дело» объясняются развитием бизнеса группы и вполне могут быть реализованы в увязке с портовыми проектами ­властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран в 2022 году суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил почти 3 млн тонн

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ в 2022 году суммарный грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил почти 3 млн тонн

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На полях Восточного экономического форума (ВЭФ) председатель совета директоров ГК «Дело» Сергей Шишкарев заявил, что группа планирует формирование собственного контейнерного хаба в Астрахани. «Мы хотим купить или взять что-то уже построенное или самим построить небольшой контейнерный хаб в Астрахани»,— цитирует «Интерфакс» господина Шишкарева.

В дальнейшем, уточнил Сергей Шишкарев, группа собирается приобретать флот класса «река-море» для работы в Каспийском бассейне, первоначально планируется приобретение четырех контейнеровозов.

Объем средств, которые группа готова инвестировать в новое направление, господин Шишкарев не уточнил.

Гендиректор «Infoline-Анали­тики» Михаил Бурмистров поясняет, что сейчас это спрогнозировать сложно, потому что речь, вероятнее всего, идет о покупке на вторичном рынке, что «сейчас логичный выбор» — из-за снижения курса рубля покупки на мировом рынке слишком дороги, а отечественных мощностей строительства пока практически нет. «Хотя определенные проекты прорабатываются и уже есть типовые решения, которые могут быть тиражированы в перспективе»,— уточнил господин ­Бурмистров.

По его словам, на юге России «просто огромный» потенциал для развития инфраструктуры контейнерных перевозок, при этом Астрахань — одна из лучших локаций. Господин Бурмистров также высоко оценил потенциал развития вод­ных перевозок в системе Волги и Дона, в том числе благодаря реконструкции Городецкого и строительству Багаевского гидроузлов ­соответственно.

«В целом это позволит существенно нарастить объем перевозок водным транспортом. Учитывая, что сейчас очень существенно перегружена железная дорога, это очень актуальный вопрос. Такой проект, очевидно, будет экономически эффективным, потому что группа сможет запустить комплексный мультимодальный сервис»,— пояснил эксперт.

Член комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Госдумы, экс-директор АО «Астраханский морской порт» Ринат Аюпов отмечает, что рынок «не просто есть, он растущий». «И это не только Иран и транзит»,— отметил господин Аюпов.

МТК «Север — Юг» позволяет транспортировать грузы из Индии в иранские порты. Далее они следуют железной дорогой (грузооборот в текущем году вырос больше чем на треть) или автотранспортом в обход Каспийского моря, но самое выгодное направление — именно морской транспорт.

По оценке Евразийского банка развития к 2030 году грузопоток по МТК может достичь ежегодного уровня от 14,6 млн тонн до, по оптимистичному сценарию, 24,7 млн тонн контейнеров и зерна.

Ринат Аюпов напоминает, что «Дело» — это крупнейшая компания, выстроившая глобальные контейнерные маршруты, часть из которых, возможно, будет переориентирована на Каспий.

• Группа компаний «Дело» — самый крупный в России транспорт­но-логистический холдинг. В составе группы интермодальный контейнерный оператор «Трансконтейнер» и мультимодальный транспортный оператор «Рускон», а также стивидорный холдинг «ДелоПортс» и оператор терминалов Global Ports. У группы девять морских и 47 наземных терминалов. Сергей Шишкарев владеет 51% акций, остальные 49% у госкорпорации «Росатом».

Там же, на ВЭФ, господин Шишкарев объявил, что в совете директоров установлен паритет с «Росатомом», который необходим из-за роста бизнеса. «С точки зрения управления — паритет и консенсусное принятие решений по всем вопросам», — уточнил создатель и главный акционер группы.

Не прошло и двух месяцев, как руководитель другого транспортного гиганта FESCO Андрей Северилов обсуждал с астраханским губернатором Игорем Бабушкиным возможность строительства контейнерного терминала.

По сведениям источника, близкого к руководству правительства Астраханской области, речь идет о конкурирующих проектах. ГК «Дело», полагает информированный респондент, планирует не строить, а зайти на часть объектов, которые возводятся в поселке Оля портовологистической компанией «Каспий». Компания модернизирует существующий порт Оля, при этом сама ПЛК и власти региона заявляли, что уже в 2024 году в районе ильменя Забурунный, что на несколько километров южнее порта, будет запущен контейнерный терминал.

«Договариваться будут именно там, а что это будет — аренда или вхождение в бизнес — пока никто не скажет»,— заключил собеседник.

В 2022 году суммарный грузо­оборот морских портов Астрахань и Оля составил почти 3 млн тонн, что на 14,5% выше показателей 2021 года. В этом году перевалка снова вырастет. Однако прямо сейчас астраханские порты способны принимать вчетверо больше, а при завершении уже объявленных проектов модернизации, общая пропускная способность может увеличиться до 28 млн тонн.

Ярослав Малых

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