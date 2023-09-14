В Саратове сотруднице «Волгоградавтодор» вынесли приговор за коммерческий подкуп

Заводской районный суд Саратова рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Фигурантка — сотрудница волгоградского госучреждения, сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

В картотеке дел суда указано, что приговор начальнику управления лабораторного контроля ГБУ «Волгоградавтодор» Елене Тютюлиной вынесла 12 сентября судья Елена Бесшапошникова, адвокат — Антон Сычугов. Дело поступило 17 мая.

В марте этого года Елену Тютюлину задержали сотрудники УФСБ Саратовской области. Ранее региональный СКР сообщал о том, что, по версии следствия, 29 марта подсудимая «от имени и в интересах учреждения» передала сотруднику некой организации деньги «за совершение им заведомо незаконных действий в ее интересах, выразившихся в подготовке фиктивных протоколов испытаний асфальтобетона путем внесения в них недостоверных сведений о его качестве и соответствии ГОСТу».

Елену Тютюлину приговорили к трем годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года.

Дарья Васенина

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