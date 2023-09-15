Волгоградского депутата КПРФ перевели из СИЗО под домашний арест

Центральный районный суд Волгограда отказал 28 августа региональному СУ СКР в продлении заключения под стражу председателя комитета по экономике, промышленности и предпринимательству гордумы Волгограда Андрея Анненко (КПРФ), сообщила объединенная пресс-служба областных судов.

В картотеке дел упомянутой инстанции 28 августа скрыта информации о производстве по материалам двух дел, оба решения вынес судья Дмитрий Коротенко. Обвиняемого поместили под домашний арест до 30 сентября. До указанной даты парламентарию запрещено выходить из дома, общаться с участниками дела, отправлять и получать письма и посылки, пользоваться телефоном и интернетом.

«Мотивом отказа в продлении самой строгой меры пресечения послужило отсутствие достоверных сведений, что обвиняемый может оказать воздействие на свидетелей, скрыться или воспрепятствовать проведению предварительного расследования. Убедительные мотивы, из которых следовало бы, что интересы следствия не могут быть обеспечены иной, более мягкой мерой пресечения представлены не были», — объяснили в суде.

Никто из участников процесса не высказал намерение обжаловать решение. Раннее региональные СМИ писали об аресте Андрея Анненко в связи с якобы обвинением в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

На сайте гордумы остались упоминания господина Анненко, но страница депутата удалена.

Дарья Васенина

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