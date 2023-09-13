В городах Саратовской области может появиться дизайн-код

Дизайн-код в скором времени появится в Энгельсе, Балаково, Вольске, Хвалынске, Балашове, Петровске, Марксе, Аткарске и Пугачеве. Об этом сообщают в Telegram-канале правительства Саратовской области со ссылкой на совещание с участием губернатора Романа Бусаргина.

По словам областных чиновников, муниципалитеты приступят к разработке правил в ближайшее время – документы определят облик фасадом и рекламных вывесок на центральных улицах.

Отдельно власти региона подчеркнули необходимость привлекать экспертов и горожан при разработке дизайн-кода.

Господин Бусаргин отметил, важность сохранения «исторической идентичности» городов региона и привел в пример опыт областного центра, где правила действуют уже несколько лет: «Работу мэрии необходимо продолжать, поскольку она не была доведена до логического завершения», - цитируют губернатора в правительстве.

По словам Романа Бусаргина, ремонт фасадов на центральных улицах далеко не всегда стоит больших денег, однако его отсутствие зачастую связано со слабым контролем со стороны муниципалитетов и отсутствием диалога с собственниками.

В областном центре также обратили внимание на нестационарную уличную торговлю в городах региона. Местным властям предстоит провести аудит соответствующих объектов, «которые вызывают много нареканий от жителей». В частности, специалистам предстоит выяснить, есть ли у владельцев ларьков разрешения.

Ранее депутаты Саратовской областной думы законодательно закрепили за собой право определять допустимой и недопустимое содержание рекламы во всех городах региона.

Никита Маркелов

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