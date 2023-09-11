«Единая Россия» набрала 55% на выборах в гордуму Волгограда

Подведены предварительные итоги выборов в VII созыв городской думы Волгограда. После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Больше всех голосов получила партия «Единая Россия», за которую проголосовали 102,6 тыс. человек (55,02%). Информация опубликована на сайте ЦИК РФ. На прошлых выборах представительного собрания областного центра также побеждали единороссы, но с результатом 52,64%.

Явка также подросла — 26,16% против 24,14% в 2018 году.

Второе место вновь получила КПРФ, за которую проголосовали 27,5 тыс. волгоградцев (14,74%). Коммунисты также улучшили свой показатель к результатам выборов прошлого созыва — в 2018-м за КПРФ отдали голоса 14,65% избирателей.

На третьем месте ЛДПР с результатом 13,93% (13,12% на прошлых выборах).

«Справедливая Россия —За правду» — на четвертом месте, получив 16,5 тыс. голосов (8,86%). У этой политической силы, кстати, самый большой рост результата — на предыдущих выборах они набрали 7,73%.

Пятипроцентный барьер не преодолели «Партия пенсионеров», за которых отдали голоса 3,43% волгоградцев, пришедших 8-10 сентября к избирательными урнам, а также «Новые люди», получившие 2,36%.

Представители «Единой России» выиграли 17 из 18 одномандатных округов, еще на одном победил самовыдвиженец Виталий Кривошеев, в прошлом созыве гордумы он был депутатом, избранным по партсписку ЛДПР.

Отметим, что из 18 победителей одномандатных округов, 15 были депутатами в VI созыве.

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Ярослав Малых