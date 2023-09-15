Цены в Пензенской области выросли с начала года на четыре процента

Территориальное управление Федеральной службы государственной статистики Пензенской области опубликовало данные об изменении потребительских цен на товары и услуги в августе 2023 года.

Индекс цен на товары и услуги в отчетном месяце в сравнении с предыдущим составил 100,3%, с декабрем 2022-го — 103,7%. На продовольственные товары (включая алкоголь) — 100,4% (104,2), непродовольственные товары — 101% (102,8), услуги — 99,4% (104,0).

В августе, если сравнивать с июлем, подешевели: соленое филе сельди — на 5,5%, кофе в зернах и молотый — на 4,1%, маргарин — 3,3, овсяные хлопья «Геркулес» — 3,2, зефир и пастила — 2,4, национальные сыры и брынза — 1,4, разделанная мороженая рыба (кроме лососевых пород), сельдь соленая, консервированные овощи — 1,1, вермишель — 1%.

Овощи и фрукты, включая картофель, подешевели за месяц на 9,3%. Сильнее всего упали цены на капусту — минус 41,2%, на втором месте помидоры — 37,1%, затем картофель — 35,7%, репчатый лук —34,2%, морковь — 27,7, свекла — 17,4, свежие грибы— 3,1, чеснок — 2,4%.

Виноград подешевел на 8,7%, яблоки — на 2, лимоны — на 1,1%. Апельсины подорожали на 22,8%, бананы — на 14,9, груши — 3,9, сухофрукты — на 1,2%.

Мясо кур выросло в цене на 12,4%, окорока — на 12,2, свинина без кости — 11,5%. На 3-7% поднялись цены на какао, мед, подсолнечное масло, макаронные изделия высшего сорта, соль, пшено. На 2,9% подорожала рыба соленая, маринованная и копченая, на 1,7% — сливочное масло; колбаса — на 1,5%, икра лососевых — на 1,2%.

«Среди наблюдаемых непродовольственных товаров в августе отмечено снижение цен на планшетные компьютеры на 3,8%, жидкие чистящие и моющие средства — на 3,1, потолочные светильники — на 2,5, джемпера для детей школьного возраста — на 2,0, моноблоки — на 1,8, офисную бумагу — на 1,7, стиральные автоматические машины — на 1,5%», — говорится в релизе.

На 5% подорожали чемоданы, стиральный порошок — на 4,8%. На 2,6-4,5% выросли в цене обручальные кольца, печатные издания, дизельное топливо, миксеры, блендеры, пылесосы, письменные принадлежности, газовое моторное топливо, ноутбуки и автомобильный бензин.

В августе подешевели поездки на Кубань и в Крым — на 24%, проезд в поездах дальнего следования — на 10,1%, аренда автомобилей — 1,7%.

«Услуги зарубежного туризма подешевели на 0,6%, в том числе стоимость поездок в отдельные страны Закавказья — на 10,5, на отдых в Турцию — на 1,5%. В то же время отмечено повышение стоимости поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии на 11,2%, страны Средней Азии — на 10,7, в Египет — на 9,2, Беларусь — на 6,3, на отдых в ОАЭ — на 3,7%», — уточнили статистики.

Такси стало дороже на 11,4%, за починку телевизора придется отдать в среднем на 6,3% больше, за билет в музей или на выставку — на 6,2%, на самолет в классе «эконом» — 4,6%. Консультации юристов по семейным вопросам подорожали на 3,7%, проживание в двухместном номере гостиницы — на 2,6, аренда однокомнатной квартиры у частника — на 1,3%.

Дарья Васенина

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