Актриса сыграла роль в обороте наркотиков

В Пензенский областной суд поступила жалоба на решение Железнодорожного райсуда Пензы, санкционировавшего арест актрисы Рамили Искандер (Хисамовой). Она была задержана после того, как полицейские обнаружили у нее в машине около 2 кг ­наркотиков.

Заслуженная артистка РФ Рамиля Искандер была задержана в столице еще 29 августа, однако об этом стало известно только вчера. Следственное управление УМВД по Пензенской области расследует в отношении актрисы уголовное дело, возбужденное по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном ­размере).

Основанием для привлечения актрисы к уголовной ответственности стали результаты обысков, проведенных в ее доме в поселке Марушкинском в Новой Москве. Поводом же для обыска, по данным Telegram-канала Baza, стали показания задержанного в Пензенской области 32летнего местного жителя, который поставлял Рамиле Искандер наркотики. У него, по некоторым данным, изъяли около 10 кг мефедрона.

В ходе обыска в доме актрисы пензенские наркополицейские, которым помогали коллеги из ГУНК МВД, обнаружили контейнер для пищи со следами белого порошка.

После этого оперативники осмотрели Subaru Forester актрисы, который был припаркован возле дома. Под обшивкой задней левой дверцы иномарки сыщики обнаружили два пакета с порошком. Как показала впоследствии экспертиза, в них содержалось около 2 кг мефедрона. Кроме того, была найдена небольшая (0,05 г) доза кокаина. Суд в Пензе арестовал Рамилю Искандер.

Рамиля Искандер — актриса Российского академического молодежного театра. Ее задержание в театре не смогли прокомментировать. На сайте учреждения она упоминается как член труппы.

За свою карьеру актриса снялась в 24 кинокартинах, среди которых «Доктор Рихтер», «Людмила Гурченко», «Чужое счастье» а также «Царь» Павла Лунгина. Рамиля Искандер также озвучила сотни персонажей иностранных фильмов. У 46летней актрисы есть десятилетний сын.

Никита Маркелов