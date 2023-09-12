Пензенские прокуроры оценили ущерб бюджету от коррупции почти в 19 миллионов

Число коррупционных преступлений в Пензенской области за 8 месяцев 2023 года выросло на 14,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прокуратуре региона привели абсолютные цифры: 162 эпизода против 142.

Наиболее коррумпированными остаются бюджетные и образовательные организации, отмечают в надзорном ведомстве.

Из общего числа выявленных с начала года преступлений, 14 квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ); 21- как присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ); два — как воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст. 169 УК РФ). Помимо того, в регионе правоохранители с начала года обнаружили семь эпизодов коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ); два эпизода злоупотребления полномочиями (ст. 285 УК РФ), 21 эпизод превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Пензенские силовики также зарегистрировали восемь случаев получения взятки (ст. 290 УК РФ), три случая посредничества (ст. 291.1 УК РФ), 39 случаев дачи взятки (ст. 291 УК РФ). 45 происшествий было квалифицировано как мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).

Ущерб региону от коррупции прокуроры оценили в 18,9 млн руб., из которых 10,2 возмещено добровольно.

Никита Маркелов

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