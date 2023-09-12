Волгоградский суд разрешил госорганам обмениваться персональными данными граждан

Передача персональных данных от одного органа госвласти в другой не противоречит федеральному закону. К такому вводу пришел Михайловский районный суд по результатам рассмотрения иска гражданина к МРЭО ГИБДД ОМВД России.

Истец называл незаконной передачу данных из карточки учета транспортного средства без его согласия.

При этом, как выяснили в суде, информацию передали «лицу, в чьем производстве находилось дело об административном правонарушении возбужденное в отношении гражданина» подавшего иск.

Суд установил, что при таких обстоятельствах передача персональных данных возможна в соответствии с приказом МВД России № 950 от 21 декабря 2019 года.

Таким образом административному истцу в удовлетворении требований отказано.

Никита Маркелов

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