Саратовский губернатор поручил минобразу подготовить барменов и парикмахеров

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление «Об утверждении перечня наиболее востребованных и перспективных профессий в Саратовской области, требующих среднего профессионального образования». Документ опубликовала пресс-служба регионального кабмина.

Министерству образования Саратовской области предстоит организовать необходимые условия для обучения по специальностям из перечня. В списке 51 пункт.

Востребованными, перспективными и требующими образования саратовские чиновники в числе прочих называют следующие профессии: бармен, официант, тренер по спорту, мастера общестроительных и отделочных работ, крановщик, продавец, кассир, пекарь, повар, слесарь, специалисты «индустрии красоты» и «гостеприимства», а также сварщик.

Если сравнить новый перечень с предыдущим, от 2021 года, можно заметить, что из списка пропали IT-профессии, но появился оператор беспилотника. Барменов и официантов в предыдущем перечне также не было.

Дарья Васенина

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.