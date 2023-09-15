Ford анонсировал гибридную версию пикапа Ranger

Компания Ford анонсировала гибридную версию пикапа Ranger, премьера которой состоится в 2023 году.

Австралийское подразделение марки анонсировало новинку тизером «грядет лучшее из обоих миров», а британское подразделение — фразой «Зачем идти на компромисс, если можно получить лучшее из обоих миров?», которую сопровождает иконка молнии. Предполагается, что речь идет о бензо-электрической версии Ford Ranger.

Никакой официальной информации о новинке нет, однако судя по тому, что тизеры опубликовали представительства Ford во многих странах, новая версия пикапа Ranger станет глобальным исполнением. Премьера нового исполнения Ford Ranger состоится 19 сентября. Напомним, текущее поколение пикапа было представлено в 2021 году.

Максим Вершинин

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