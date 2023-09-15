Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

РЖД запустят новый туристический поезд в Адыгею

Адыгею включили в новый проект РЖД «К горам и термам». С ноября в республику будет ходить туристический поезд из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Фото: Пресс-служба РЖД

Фото: Пресс-служба РЖД

Поезд будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох. В Адыгее за два дня туристы узнают традиции и национальную кухню региона. Они посетят адыгское подворье, национальный музей, а также Гузерипль, плато Лагонаки, Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго и Хаджохскую теснину.

«Считаю, что подобные проекты расширяют туристский потенциал страны, превращая нашу республику в одно из наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма»,— отметил Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...