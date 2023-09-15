РЖД запустят новый туристический поезд в Адыгею

Адыгею включили в новый проект РЖД «К горам и термам». С ноября в республику будет ходить туристический поезд из Ростова-на-Дону, сообщил в Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РЖД Фото: Пресс-служба РЖД

Поезд будет следовать по маршруту Ростов-на-Дону — Краснодар — Туапсе — Майкоп — Хаджох. В Адыгее за два дня туристы узнают традиции и национальную кухню региона. Они посетят адыгское подворье, национальный музей, а также Гузерипль, плато Лагонаки, Михайло-Афонский монастырь, водопады Руфабго и Хаджохскую теснину.

«Считаю, что подобные проекты расширяют туристский потенциал страны, превращая нашу республику в одно из наиболее востребованных направлений для внутреннего туризма»,— отметил Мурат Кумпилов.

Татьяна Ручкина

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