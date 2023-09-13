В Самаре ограничат движение из-за соревнований

Движение транспорта будет ограничено в Самаре по ряду участков во время Всероссийского дня бега «Кросс Нации». Транспорт не сможет проехать по трем улицам в районе стадиона «Солидарность Самара Арена» с 6:00 до 16:00 (MSK+1) в субботу, 16 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

В частности, ограничение будет действовать по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд к ул. Малый Сорокин Хутор; по Проезду № 2 и по ул. Дальней от ул. Арена 2018 на участке длиной 500 м. Кроме того, с 18:00 пятницы, 15 сентября, до 16:00 16 сентября на участке ул. Арена 2018, на Проезде № 2 и ул. Дальней запретят остановку и (или) стоянку транспорта.

Ранее в Самаре ограничивалось движение из-за празднования Дня города.

Георгий Портнов