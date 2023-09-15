Жителя Твери приговорили к 12,5 года за контрабанду в США изделий для ракет

Приговоренного в июле к 12 годам 6 месяцам колонии строгого режима по статье о госизмене (ст. 275 УК) Сергея Кабанова осудили за организацию контрабандной поставки изделий для ракетной техники по заданию спецслужб США. Подробности дела сообщила сегодня, 15 сентября, ФСБ России.

«Тверской областной суд признал виновным в совершении государственной измены гражданина РФ Кабанова Сергея Сергеевича, организовавшего по заданию американских спецслужб контрабандный канал поставки в США российских изделий военного назначения. Решением суда Кабанов приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима»,— сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ (цитата по ТАСС).

По информации ФСБ, Сергей Кабанов транзитом через Латвию отправил применяемые в ракетной технике вооруженных сил России изделия фирме Victory Procurement Services, подконтрольной Минобороны США. «Канал передачи противнику комплектующих российских зенитно-ракетных комплексов и радиолокационного вооружения был ликвидирован»,— отметили в ЦОСе.

О вынесении приговора Сергею Кабанову 7 сентября сообщила «Медиазона» (признана иностранным агентом). Как уточняло издание, приговор был оглашен 3 июля — в этот день Сергей Кабанов отправил письмо, в котором сравнил свое дело с «мыльным пузырем» и рассказал, что оно связано с его деятельностью «в сфере разработок аэрокосмической промышленности» и отношениями с США. До ареста в апреле 2021 года Сергей Кабанов был гендиректором ТТК «Содружество», занимавшейся торговлей топливом.

Милена Костерева