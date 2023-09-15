WSJ: Россия хочет расширить военное присутствие в Средиземноморье за счет Ливии

Россия пытается получить доступ для своих военных кораблей в порты в Ливии на фоне соперничества с США за влияние в Средиземноморье, пишет The Wall Street Journal (WSJ). По информации издания, для обсуждения долгосрочных прав на доки на востоке Ливии высокопоставленные чиновники, включая замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, встречались в последние недели с контролирующим восточную часть страны маршалом Халифой Хафтаром.

По словам ливийских чиновников, российская сторона запросила разрешение на доступ к портам Бенгази или Тобрук, чтобы заправлять, ремонтировать военно-морские корабли и пополнять запасы. WSJ отмечает, что в этих двух портах уже есть инфраструктура, способная удовлетворить требования России. Однако, пишет WSJ, пока неясно, хочет ли Россия развивать эти порты, размещать там персонал, складировать боеприпасы или хранить другие грузы.

По информации издания, в конце сентября Ливию также посетит совместная дипломатическая и военная миссия США, которая будет добиваться от Халифы Хафтара изгнания бойцов ЧВК «Вагнер». По словам людей, знакомых с целями поездки, США надеются, что это позволит создать буферную зону на фоне беспорядков в Сахеле. Среди членов американской делегации — глава африканского командования США Майкл Лэнгли и спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд.

Переговоры России с лидером ливийского ополчения о доступе к портам говорят о стремлении Москвы усилить влияние в Африке и «переиграть» США, которые призывают африканские страны присоединиться к антироссийским санкциям, пишет WSJ. Кроме того, российские военные стремятся взять под контроль базирующиеся в Африке военные подразделения ЧВК «Вагнер» и принадлежащие им активы после смерти основателя ЧВК Евгения Пригожина.

WSJ отмечает, что Россия уже контролирует сирийский порт Тартус. Соглашение о расположении российской военно-морской базы в районе порта Тартус Россия и Сирия подписали в начале 2017 года. Документ предполагает нахождение российских кораблей в сирийском порту на срок 49 лет. Позднее, согласно соглашению, он будет автоматически продлеваться, если ни одна из сторон не уведомит другую о намерении его прекращения. В конце 2017 года в Минобороны сообщали, что на расширение базы в сирийском Тартусе планируют тратить 3,2 млрд руб. ежегодно.