Спецпредставителем США по восстановлению Украины стала миллиардер

Специальным представителем США по экономическому восстановлению Украины назначена бывшая министр торговли Пенни Притцкер. Соответствующий указ подписал президент Джо Байден, сообщил Госдепартамент. Семья госпожи Притцкер занимает девятое место среди богатейших семей США в рейтинге Forbes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters Фото: Valentyn Ogirenko/File Photo, Reuters

По оценке Forbes, состояние Пенни Притцкер — $3,3 млрд, всей ее семьи — $32,5 млрд. Должность министра торговли госпожа Притцкер занимала в период с 2013 по 2017 год. В заявлении Госдепартамента США отмечается, что предки Пенни Притцкер жили в селе Великие Прицки в Киевской области, до революции они владели складом зерна.

«Большой опыт работы в частном секторе, работа в качестве министра торговли и глубокие личные связи специального представителя Притцкер с Украиной и украинской диаспорой делают ее уникальным специалистом для выполнения этой задачи»,— говорится в заявлении Госдепа.

Согласно сообщению Госдепартамента США, спецпредставитель будет работать с правительством Украины, G7, ЕС, международными финансовыми институтами, а также американским частным сектором. Пенни Притцкер будет помогать украинскому правительству провести реформы, необходимые для укрепления экономики страны, добавили в ведомстве.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева