Суд закрыл пишеблок детсада в Башкирии, где произошла вспышка сальмонеллеза

Суд Белорецка вынес решение о приостановлении на 40 суток работы пищеблока городского детского сада №19, где 7 сентября произошла вспышка сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии.

Как сообщал «Ъ-Уфа», острая кишечная инфекция была обнаружена у 29 воспитанников детского сада, а также у персонала учреждения. Были госпитализированы 19 детей. На сегодняшний день на стационарном лечении в инфекционном отделении находятся 29 детей с диагнозом «сальмонеллез» и 10 взрослых.

Прокуратура и управление СКР по Башкирии проводили проверки связи со вспышкой заболевания. В настоящее время Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование.

Наталья Балыкова

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