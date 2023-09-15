Игры в межсезонье

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Формальный мужской

Верхняя одежда отлично помогает подчеркнуть формальный стиль. С костюмом или комбинацией брюк и трикотажа можно надеть тренч, плащ или в случае дождливой погоды макинтош. Лучше всего бежевые тренчи и плащи будут сочетаться с серыми костюмами. Если дресс-код позволяет, пиджак и рубашку можно заменить на легкий джемпер или кардиган с футболкой.

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1. Лонгслив James Perse, 40 990 р., Leform 2. Ботинки Gatine, 29 990 р., Code7 3. Тренч Herno, 91 990 р., Elyts 4. Костюм Kiton, 929 500 р., ЦУМ

Casual мужской

Холод поздней осени еще не ударил, но и летнее тепло уже точно прошло. В межсезонье лучше всего сделать ставку на легкую верхнюю одежду — в ней не будет жарко днем, и она поможет согреться, когда зайдет солнце. В сентябре можно сделать ставку на легкий бомбер, джинсовку или стеганую куртку для особо прохладных вечеров.

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1. Толстовка Carhartt WIP, 18 600 р., КМ20 2. Бейсболка Butter Goods, 4950 р., Sneakerhead 3. Джинсовка Liberaiders, 40 000 р., Belief 4. Кроссовки Autry, 17 900 р., Code7 5. Брюки Maharishi, 23 990 р., Brandshop

Формальный женский

В вопросе верхней одежды можно выбрать бессмертную классику — например, плащ из легкой ткани. Однако осень — это время, когда можно пробовать разные многослойные образы. С платьем миди из шерсти или брючным костюмом можно надеть пальто из альтернативного материала — например, кожи. Тогда образ будет строиться на контрасте материалов и оттенков.

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1. Сумка Maison Margiela, 49 990 р., КМ20 2. Туфли Saint Laurent, 126 900 р., Elyts 3. Кожаное пальто God of Fame 4. Платье Tom Ford, 260 000 р., ЦУМ

Casual женский

Прелесть расслабленных образов в том, что каждый сам определяет для себя границу неформальности. С джинсами и толстовкой можно надеть легкую косуху, со спортивными штанами и худи лучше будет смотреться оверсайз-ветровка или любая другая спортивная куртка (желательно яркого оттенка). Ну и, конечно, к такому образу стоит добавить хорошие кроссовки.

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1. Толстовка Sporty & Rich, 16 950 р., Peak Store 2. Кроссовки Mizuno, 26 990 р., Peak Store 3. Бомбер Adererror, 54 600 р., КМ20 4. Спортивные штаны Evisu, 14 990 р., Brandshop

Илья Петрук