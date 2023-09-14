Электрокарам уступают дорогу

Татарстан с 2024 года на пять лет освободит владельцев электрокаров от уплаты транспортного налога. Льгота также будет распространяться на автобусы, грузовики, мотоциклы и мотороллеры с электрическим двигателем. Татарстан занимает второе после Москвы место по числу зарядных станций для электротранспорта, но оборудование не приносит прибыли: в регионе всего 300 электрокаров. Депутаты хотят, чтобы к 2030 году по дорогам республики ездили 4,3 тыс. электромобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В четверг Госсовет Татарстана сразу в трех чтениях принял изменения в региональный закон «О транспортном налоге», освободив от его уплаты владельцев транспортных средств, оснащенных только электрическими двигателями. Льгота будет действовать с 1 января 2024 года до конца 2028 года. В 2029–2030 годах собственники электротранспорта в Татарстане будут платить лишь 50% налога.

Проект изменений на заседании Госсовета представил его соавтор, член «Единой России» Ильдар Шамилов, который возглавляет профсоюзную организацию КамАЗа. Он заявил, что льгота будет распространяться в отношении легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов, мотоциклов и мотороллеров, у которых есть электрический двигатель. «Целью является стимулирование использования электротранспортных средств и развитие зарядной инфраструктуры в нашей республике»,— пояснил депутат.

Господин Шамилов напомнил, что Татарстан включен в перечень пилотных регионов, где создается зарядная инфраструктура для электротранспорта, и получает «соответствующие федеральные меры поддержки». «У пилотных регионов существуют обязательства по обеспечению загрузки установленных зарядных станций и увеличения количества электротранспортных средств»,— указал парламентарий. Напомним, что принятая программа предполагает, что к 2024 году в республике должно функционировать не менее 194 зарядных станций для транспорта с электродвигателями. Объем ее финансирования в регионе составляет 322,7 млн руб., из которых 317 млн руб. — федеральные средства.

Сейчас электромобили в Татарстане не пользуются популярностью. Ильдар Шамилов привел данные МВД, согласно которым в регионе на начало года было зарегистрировано 299 транспортных средств с электрическими двигателями.

Член комитета Госсовета по бюджету, налогам и финансам Рифнур Сулейманов сообщил, что потери бюджета от принятого закона в следующем году составят 2,9 млн руб. Однако эта преференция, по его словам, будет «стимулировать к покупке экологически чистого транспорта» и тем самым «способствовать развитию рынка электромобилей и экологическому обновлению транспортной системы республики». Также он заметил, что принимаемая мера «соответствует общемировой тенденции».

Закон был принят депутатами единогласно. Прения по вопросу не открывались.

Однако на прошлой неделе глава бюджетного комитета Леонид Якунин отмечал, что изначально глава Татарстана Рустам Минниханов одобрил введение льготы лишь на два года, а не на пять лет. В ответ на это соавтор проекта единоросс Роман Мугерман указал, что владельцы электромобилей уже освобождены от налога в 35 субъектах федерации (в том числе в Москве), а «еще десяток ввели 50-процентные льготы»: «Поэтому мы догоняющие». Он рассчитывает, что к 2030 году в Татарстане появится до 4,3 тыс. электромобилей.

Член комитета Леонид Барышев тогда отметил, что «Татарстан на втором месте по обеспеченности зарядных станций после Москвы, но по загрузке мы нулевые». «Мы вряд ли изобретем двигатель внутреннего сгорания лучше, чем на Западе. Но использовать электрическую платформу — это самый дешевый вариант развивать промышленность. То, что КамАЗ сейчас пытается сделать народный автомобиль электрическим, его успех будет зависеть от того, насколько будут настроены его покупать»,— сказал господин Барышев. Он подчеркнул, что «все автопилотные проекты, айтишные решения идут на электрических двигателях».

Отметим, что оба соавтора законопроекта связаны с группой компаний КамАЗа, который уже более десяти лет занимается разработкой электробусов. Их серийное производство было запущено в 2018 году на заводе НефАЗ («дочка» КамАЗа). Кроме того, КамАЗ участвовал в разработке отечественного электрокара «Атом» (основными инвесторами проекта являются глава предприятия Сергей Когогин и бизнесмен Рубен Варданян). Первая серия машин намечена к выпуску на июнь 2025 года.

По данным агентства «Автостат», на 1 июля 2023 года в России числилось более 26 тыс. электромобилей. Это 0,06% от всего отечественного автопарка.

Кирилл Антонов