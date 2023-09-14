Из паломнического кластера посыпался песок

Предприниматель Сергей Пушков выиграл суд с правительством Нижегородской области, признав незаконным отказ властей менять категорию его земельного участка. На бывшем поле рядом с деревней Осиновкой в Дивеевском районе коммерсант, владеющий бетонным заводом, хочет разработать песчаное месторождение. В 2018 году Сергей Пушков получил лицензию на пользование недрами, но региональные власти не дают ход его проекту. В правительстве утверждают, что это противоречит генплану района, местные жители не хотят иметь под боком песчаный карьер, а Дивеево надо развивать как паломническо-туристический кластер. Власти обжаловали судебное решение в пользу собственника участка, а юристы отмечают несогласованность между госорганами по недрам и градостроительству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородский предприниматель пытается начать добычу песка рядом с будущим паломническим кластером

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородский предприниматель пытается начать добычу песка рядом с будущим паломническим кластером

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский арбитражный суд рассмотрел спор между индивидуальным предпринимателем Сергеем Пушковым и региональным правительством. Коммерсант, владеющий земельным участком сельхозназначения площадью около 14 га, намеревался перевести бывшую пашню в земли промышленности и иного специального назначения. Поле расположено в 100 метрах восточнее деревни Осиновки Дивеевского района. В начале прошлого года правительство Нижегородской области отказало собственнику в изменении категории участка, выпустив соответствующее распоряжение.

Как следует из материалов дела, еще в 2018 году Сергей Пушков получил лицензию минэкологии на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи строительных песков на участке «Осиновский Восточный». Затем ФГКУ «Росгеолэкспертиза» выдало предпринимателю положительное экспертное заключение на проект разведки и разработки песчаного месторождения, а в 2019 году землевладелец заказал техническую документацию по рекультивации земель.

Имея этот пакет документов, ИП Пушков в дальнейшем попытался перевести участок в категорию, нужную для добычи песка.

Однако в правительстве Нижегородской области посчитали, что изменение категории земли невозможно, так как это противоречит утвержденному генеральному плану Дивеевского муниципального округа, и бывшее поле должно остаться землей сельхозназначения.

Изучив доказательства сторон, суд встал на сторону предпринимателя и признал незаконным отказ нижегородского правительства в смене зонирования. Судья Ирина Волчанская указала, что 14 га близ Осиновки под сельское хозяйство не используются, земельный участок зарос и не имеет ценных угодий, по документации разработка месторождения не приведет к необратимым или кризисным изменениям в природной среде, а санитарно-защитная зона не затрагивает соседнюю жилую застройку Дивеева.

Поэтому отказ властей нарушает права собственника участка, который давно оформил лицензию и проект на недропользование.

Кроме того, минэкологии Нижегородской области и дивеевская администрация, судя по решению, не возражали против перевода бывшей пашни в земли промышленности.

Оперативно получить комментарии Сергея Пушкова не удалось. Известно, что в Сарове он владеет бетонным заводом «Бетонэк». Региональные власти, которых суд обязал устранить нарушение прав коммерсанта, уже обжаловали это судебное решение. Как сообщили в минградразвития Нижегородской области, инициатива предпринимателя не была поддержана «в связи с многократными обращениями жителей села Дивеева, а также активистов ОНФ, которые против появления карьера».

Собеседник в областном правительстве отметил, что Дивеево власти развивают в составе паломническо-туристического кластера, и проект по строительству песчаного карьера на границе с селом выглядит как недоразумение: «Да и для каких нужд этот карьер, куда потом возить песок?».

Комментируя судебное разбирательство, управляющий партнер юридической фирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов заметил, что в данном случае очевидна несогласованность действий органов власти: одно министерство выдало предпринимателю лицензию на разработку месторождения, а другое фактически нивелирует это разрешение.

«Это больной вопрос — рассогласованность между регулированием недр и земельных участков как на уровне законодательства, так и административных процедур. Когда лицензирующие органы проводят торги на пользование недрами, они не ориентируются на градостроительные нормы и права на землю. Считается, что это проблема недропользователя — дальше оформлять землю на свой страх и риск. Иногда градостроительные ограничения вообще не позволяют добраться до недр, особенно если это разработка карьера открытым способом. А процедуры по корректировке градостроительной документации могут длиться годами, и предприниматели уже не выдерживают. Я могу только приветствовать это судебное решение в пользу бизнеса, ускоряющего законные процедуры», — заметил юрист.