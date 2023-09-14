Гендиректор Кировского завода заявил, что санкции США не станут проблемой

Сергей Серебряков, гендиректор ПАО «Кировский завод», который сегодня, 14 сентября, был внесен Минфином США в санкционный список, заявил, что сейчас руководство не видит серьезных осложнений работы в связи с попаданием под ограничения.

«На сегодняшний момент мы не видим серьезных осложнений и проблем… Весь объем технологического процесса локализован на территории России, отчасти — Белоруссии»,— приводит слова господина Серебрякова пресс-служба завода.

«До этого в список было включено наше дочернее предприятие — завод "Универсалмаш", потихонечку подбирались и вот включили всю группу. Мы выпускаем трактора, работаем в рамках продовольственной безопасности, которая во всем мире считается благом»,— сообщил Сергей Серебряков.

«Все эти так называемые свободные демократии показывают свой настоящий оскал. Мы продолжаем работать и заниматься развитием предприятия, работаем во благо наших потребителей и всей нашей родины»,— добавил он.

Всего под санкции США сегодня попали около 100 юридических лиц. Помимо «Кировского завода» ограничения, в частности, введены против Автодора, «Москвича», НПО «Сатурн» и «Союз», «Соллерса», «Арктик Энерджис», «Криогенмаша», AGD Diamonds, машиностроительного завода «Тонар», банка «Ак Барс» и Синко-банка, Globaltrans.

Алла Михеенко, Санкт-Петербург