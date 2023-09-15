Jeep представил рестайлинговый пикап Gladiator

Компания Jeep представила обновленный вариант пикап Gladiator, который появится в продаже в 2023 году.

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Визуально модель практически не изменилась — поменялась только решетка радиатора, которая стала меньше по высоте и получила больше прорезей, а антенна мультимедиа теперь встроена в лобовое стекло. Из других внешних изменений — новый дизайн колес и опциональный пакет аксессуаров для бездорожья American Expedition Vehicles в нескольких вариантов.

В салоне полностью поменялась передняя панель, которая перекроена для установки мультимедийной системы Uconnect 5 с 12,3-дюймовым тачскрином. Новая навигация получила отдельный режим Trails Offroad, предлагающий маршруты для бездорожья. В базовое оснащение рестайлингового внедорожника включены надувные занавески безопасности.

После рестайлинга у пикапа осталась единственная версия. Jeep Gladiator доступен только с 290-сильным атмосферным 3,6-литровым V6 в сочетании с 6-ступенчатой механической или 8-ступенчатой автоматической коробками передач, с двумя версиями полного привода.

Продажи обновленного Jeep Gladiator начнутся до конца 2023 года. Напомним, весной был модернизирован внедорожник Jeep Wrangler, на базе которого и создан пикап.

Максим Вершинин

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