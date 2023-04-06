Jeep обновил внедорожник Wrangler

Компания Jeep представила обновленный вариант внедорожника Wrangler, который появится в продаже в 2023 году.

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Визуально модель практически не изменилась — поменялась только решетка радиатора, которая стала меньше по высоте и получила больше прорезей, а антенна мультимедиа теперь встроена в лобовое стекло. Из других внешних изменений — новый дизайн колес и опциональная лебедка Warn, которую можно установить в передний бампер.

В салоне полностью поменялась передняя панель, которая перекроена для установки мультимедийной системы Uconnect 5 с 12,3-дюймовым тачскрином. Новая навигация получила отдельный режим Trails Offroad, предлагающий маршруты для бездорожья. В базовое оснащение рестайлингового внедорожника включены надувные занавески безопасности.

Технически обновленный Jeep Wrangler не изменился. Трехдверный внедорожник и пятидверная версия Unlimited доступны с бензиновыми двигателями — 274-сильным 2-литровым турбомотором, 289-сильным 3,3-литровым атмосферным V6, 380-сильной гибридной силовой установкой 4xe и 477-сильным 6,4-литровым атмосферным V8 у флагманской версии Rubicon 392.

Двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, доступен выбор из постоянного и подключаемого полного привода. Гибридные Wrangler 4xe после рестайлинга получили систему Power Box для подключения внешних электроприборов.

Продажи обновленного Jeep Wrangler начнутся летом 2023 года. Напомним, текущее поколение модели — Jeep Wrangler (JL) — выпускается с 2017 года.

Максим Вершинин

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