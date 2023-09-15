«Кинопоиск» выпускает сериал, продолжающий короткометражку-мем из YouTube. В ней простой русский фермер Коля разводил дронов на голубятне, раздавал андроидам лопаты, рассекал на летающей «буханке» и устанавливал в сортире черную дыру. «Кибердеревня» — несимметричный ответ большой традиционной фантастике и, кажется, самая изобретательная комедия осеннего сезона, авторы которой с помощью высоких технологий варят классическую русскую кашу из топора.

Текст: Василий Степанов

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2085 год. За гаражами альтернативной России будущего два двадцатилетних стартапера — Коля и Костя — готовятся покорять мир. Коля — левша-изобретатель (придумал, например, «переселятор», чтобы импортировать сознание из одного тела в другое; работает через раз). Костя — предприниматель-популяризатор. А вместе они — Izhevsk Dynamics, такую вывеску и прибили к гаражу. Ни Коля, ни Костя, впрочем, еще не в курсе того, о чем мы знаем из роликов YouTube-канала Birchpunk («Березапанк», по аналогии с кибер- и паропанком). Мы-то знаем, что скоро, когда пройдет совсем немного лет и наступит XXII век, мечтательный Костя разъестся в самовлюбленного госмиллиардера Барагозина, а головастый Коля из инженеров переквалифицируется в фермеры. Фрактальные огурцы, знаете ли, сами себя не вырастят. А в 2100 году солнечная вспышка покончит с интернетом в его привычном понимании, и все смешается в кучу малу — виртуальность и реальность, мемы и философские максимы, исторические фигуры и герои поп-культуры, полеты в космос и поездки на пригородных электричках. И Izhevsk Dynamics с логотипом в виде гигантской буквы Ж заполонит своими дешевыми, тупыми, но душевными роботами-помощниками Землю, на Марсе заколосится морковь Мёбиуса, на Нептуне откроются курорты с горизонтальными водопадами, а неблагонадежных соберут в галактическом централе на Юпитере.

Сотни тысяч подписчиков Birchpunk и миллионы тех, кто смотрел и пересматривал их видео, ждали выхода «Кибердеревни» за рамки YouTube уже два года — с тех самых пор, как режиссер Сергей Васильев и продюсер визуальных эффектов Алексей Фомин вместе со своей командой выпустили первый короткий метр, где марсианский кулак Николай (в феерическом исполнении Сергея Чихачева) приглашал новых работников на космическую ферму с киберберезками и андроидом-дояркой Глашей. Особенно невыносимым это ожидание сделалось в последний год, когда ролики расширяющейся киберпанк-вселенной, которые позволяли увидеть до боли знакомую русскую жизнь в инновационном свете, перестали выходить с прежней интенсивностью. И вот случилось счастье для всех жителей выдуманной Киберроссии — оказывается, видеовихрь вызывающе изобретательного кино (часто под видом рекламных интеграций) в сети притих не просто так, а перед релизом на «Кинопоиске» сериала, который призван связать вселенную Birchpunk воедино.

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Команда «Кибердеревни», если судить по титрам, при этом осталась прежней. Режиссер проекта все тот же Сергей Васильев. А в удлинившемся списке продюсеров нетрудно найти Алексея Фомина, без которого едва ли можно было справиться со своеобразной CGI-стилистикой «Кибердеревни», лихо сочетающей в себе аналоговые и цифровые эффекты. Из существенных перемен в том же списке продюсеров, пожалуй, имена Евгения Никишова и Валерия Федоровича, которые увидели в «Кибердеревне» потенциал, который позволит раздуть искру мема в пожарище новой киновселенной. Из актерских нововведений, пожалуй, стоит отметить голос Сергея Бурунова, который озвучивает персонажа по имени Робогозин и вливается в повествование на правах героя-мема. В прошлых выпусках Birchpunk похожим образом внедряли Бэдкомедиана, Вассермана, Гарика Харламова и председателя исполнительного комитета Уссурийского района Виталия Наливкина.

Однако не медийные герои и не яркие профессиональные продюсеры превратили «Кибердеревню» в поразительный феномен нашей общей жизни еще за пару лет до выхода сериала в эфир (парадокс в духе Кристофера Нолана). Чудо случилось в тот самый момент, когда на бок марсианской буренки налепили QR-код и привязали ее к дрону-пастуху. «Кибердеревня» — порождение типично русского левшизма, самопальной, не подконтрольной никаким правилам изобретательности и предприимчивости. Возможно, секрет будущего успеха этого проекта в том, что придуман он людьми, которые взрослели на «Футураме», мудрели на «Рике и Морти» и в итоге оказались способны взглянуть на киберпанк чуть шире и с другого угла, нежели Ридли Скотт с Дени Вильнёвом. Фильм буквально кричит: «Как тебе такое, Нилл Бломкамп?» — выворачивая находки южноафриканского кинофантаста на позитивную изнанку. А может, тут просто какой-то особый дар раздвигать рамки бытия, так, чтобы в них вмещалось буквально все: от самопальных фильмов группы «НОМ» и их космического альбома «Во имя разума» (саундтрек «Кибердеревни» — это отдельная песня) до поэзии Федора Сваровского (например, незабываемого стихотворения «Все хотят быть роботами») и «Кин-дза-дзы!». Посмотрев пару эпизодов «Кибердеревни», хочется по-некрасовски — дух русской классики здесь веет свободно — всплакнуть по так и не наступившему пока еще будущему: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную…» — и поскорее раскошелиться хотя бы на Wi-Fi-лампочки для «умного» дома, стиральную машину с Bluetooth или робота-пылесоса, а уж будущей весной заняться и огуречной рассадой.

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