Дмитрий Дзепа пожаловался в АНО «ННН» на нарушение своих прав чиновниками

Предприниматель Дмитрий Дзепа, у которого региональные власти по суду намерены изъять недвижимость на Грузинской улице, написал заявление в новое АНО «Наш Нижний Новгород», попросив оказать помощь в консультациях и защите своих прав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам коммерсанта, он готов представить общественности все документы о том, что дома, в недавнем прошлом признанные объектами культурного наследия (ОКН), покупались им по программе расселения, как аварийные, ветхие и подлежащие сносу. «Считаю, что чиновники из правительства Нижегородской области и управления госохраны ОКН, используя свое служебное положение и преследуя интересы "московского инвестора", пытаются изъять у меня мои здания за копейки»,— заявил господин Дзепа, попросив АНО «ННН» разобраться в сложившейся ситуации.

Руководитель некоммерческой организации Сергей Калинов подтвердил, что заявление коммерсанта зарегистрировано: «Будем работать».

О чем нижегородский предприниматель спорит с региональными властями — в материале «Ъ-Приволжье» «Выписка из квартального плана»

Иван Сергеев