Инвесторы спустились в метро

Крупный владелец коммерческой недвижимости — ГК «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева — вложился в новый бизнес. Структура группы получила долю в компании, арендующей площади в московском метро под торговые автоматы. Транспортные узлы обеспечивают высокий трафик, но потребители в метро чувствительны к ценам на продукты и напитки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подконтрольное структурам ГК «Киевская площадь» ООО «Рынок "Садовод"» стало владельцем 10% ООО «Экспресс», которое занимается размещением торговых автоматов в метро Москвы. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 15 августа. Еще 40% «Экспресса» принадлежит Елене Дмитриенко, остальное — у АО «Межотраслевое инвестиционное агентство» (МИА). Последнее в 2016 году подписало договор с метрополитеном на размещение нестационарных торговых объектов.

«Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева — один из основных владельцев коммерческой недвижимости в России. Среди активов группы — гостиница «Украина», торговый центр «Европейский», фуд-моллы «Депо», рынки «Фуд Сити» и «Садовод». По оценке Forbes, в 2022 году группа получила доход от аренды в размере $1,6 млрд. В «Киевской площади» вопросы “Ъ” перенаправили в «Садовод», где комментарий не предоставили. В МИА “Ъ” также не ответили, связаться по телефону с «Экспрессом» не удалось.

«Экспресс» в 2020 году стал единственным участником и победителем тендера на размещение 85 многофункциональных модулей на территории московского метро сроком на десять лет, следует из документов на торговой площадке ОТС. По условиям закупки модули могут быть оборудованы для продажи снеков, сувениров, прохладительных и горячих напитков и т. д. В 2022 году выручка «Экспресса» выросла на 36,8%, до 305 млн руб., чистая прибыль была 15 млн руб.

Транспортные узлы с высокой проходимостью считаются одними из наиболее выгодных локаций для размещения торговых автоматов с точки зрения числа потенциальных покупателей, говорит операционный директор ГК Uvenco Сергей Каледин. По его словам, операторам непросто попасть в такие зоны, а рентабельность бизнеса в значительной степени зависит от установленной арендной ставки. Пассажиры метро также более чувствительны к ценам, чем сотрудники офисов или пассажиры в аэропортах, отмечает господин Каледин. По его словам, время пребывания людей на станциях метро ограничено, поэтому там пользуются популярностью снеки, сэндвичи, выпечка и прохладительные напитки.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что рост пассажиропотока московского метро из-за активного открытия новых станций должен позитивно влиять на обороты операторов торговых автоматов. Но в целом, указывает эксперт, рост российского рынка вендинга замедляется в том числе из-за ограниченной работы некоторых аэропортов. Европейская вендинговая ассоциация прогнозирует увеличение оборота рынка автоматизированной торговли в России в 2023 году на 15%, до 75 млрд руб., год к году.

Из-за резкого роста курса валют и ужесточения санкций операторы торговых автоматов сегодня испытывают сложности с поставками оборудования и запчастей, говорит гендиректор оператора «Мегас» Вадим Шиленко. По его словам, если раньше большая доля рынка приходилась на итальянские автоматы, то сейчас идет переориентация на китайские, которые могут уступать по качеству.

Сергей Каледин говорит, что число классических торговых автоматов у Uvenco от года к году меняется незначительно. По его словам, сейчас под управлением группы находится более 15 тыс. автоматов, в том числе более 1,1 тыс. кафе самообслуживания в офисах под брендом Self. Во «Вкусвилле» рассказали, что сеть торговых автоматов компании сегодня включает почти 530 устройств с продуктами и напитками, из которых 10% установлены на станциях МЦК, а также около 100 кофейных аппаратов. По словам представителя сети, выручка в этом сегменте растет на 50% год к году. Как отмечают во «Вкусвилле», автоматизированная торговля востребована в местах, где люди ограничены во времени и выборе альтернатив. Перспективными локациями там считают распределительные центры, образовательные учреждения и транспортные узлы.

Алина Савицкая, Анатолий Костырев