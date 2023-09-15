«Фармасинтез» мешает раствор

У крупного производителя жизненно важных лекарств ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии готовится новый проект. Группа планирует заняться выпуском препаратов для диализа, вероятно, в партнерстве с местной структурой американской Baxter, основным игроком этого рынка в России. Спрос на растворы для диализа стабилен, но эксперты видят для нового поставщика перспективы на рынке госзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Крупный производитель лекарств ГК «Фармасинтез» Викрама Пунии планирует инвестировать в производство препаратов для диализа, сообщил источник “Ъ” на рынке. По данным ЕГРЮЛ, господин Пуния в сентябре стал владельцем 70% созданного этим летом ООО «Новодиал». Еще 30% этой компании принадлежит Алексею Катаеву, гендиректору российской структуры американского поставщика препаратов и оборудования для диализа Baxter. В «Фармасинтезе» и российском офисе Baxter комментарий не предоставили.

«Фармасинтез» основана российским бизнесменом индийского происхождения Викрамом Пунией в 1997 году. Сегодня объединяет пять заводов в Иркутске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Братске, Тюмени. Портфель включает более 300 наименований препаратов и свыше 60 наименований субстанций. Более 80% лекарств входит в перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). В 2021 году выручка АО «Фармасинтез» выросла на 33%, до 27,11 млрд руб., чистая прибыль была 10,9 млрд руб. Финансовых показателей за 2022 год нет.

Диализ используется для искусственного выведения продуктов жизнедеятельности и избыточной жидкости из организма, в частности назначается при нарушениях работы почек. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк считает, что «Новодиал», скорее всего, будет производить растворы под оборудование Baxter. Системы фильтрации и растворы для перитонеального диализа делаются под аппараты конкретного производителя, поясняет он. Примерную стоимость запуска производства растворов эксперт оценивает в 2–3 млрд руб. У «Фармасинтеза» хорошо развиты производственные мощности и запуск нового проекта не должен быть очень затратным, отмечает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Сложностей с выпуском диализных растворов он также не предвидит: это набор солей и глюкоза или декстроза.

По данным RNC Pharma, в январе—июле 2023 года в России в рознице было реализовано 409 тыс. упаковок препаратов для перитонеального диализа стоимостью 691 млн руб. в ценах дистрибуторов. Год к году продажи снизились на 5% и 6% соответственно. По словам Николая Беспалова, в целом оборот рынка стабильный. За весь 2022 год было реализовано 701 тыс. упаковок таких лекарств стоимостью 1,23 млрд руб., что сопоставимо с результатами 2021 года. По данным Headway Company, с 2021 года объем закупок препаратов для перитонеального диализа по госзаказу также остается стабильным. В январе—августе было закуплено 328,4 тыс. упаковок таких лекарств на 1,06 млрд руб.

По словам господина Беспалова, сейчас около 65% препаратов для перитонеального диализа на российском рынке поставляется Baxter, 35% — структурой немецкой Fresenius Medical Care AG&Co «Фрезениус СП». Несколько препаратов для диализа последней в начале 2023 года попало в список потенциально дефектурных по решению комиссии Минздрава, сообщали «Фармацевтический вестник» и «Медвестник». В Минздраве и «Фрезениус СП» “Ъ” не ответили.

Зампред Ассоциации нефрологов России по Центральному федеральному округу Дмитрий Артемов отмечает, что на диализном рынке остро стоит вопрос с нехваткой колпачков и части других комплектующих для автоматизированного перитонеального диализа. По его словам, эти позиции не выпускаются в России, а импорт осложнен. Для упаковки растворов, добавляет господин Артемов, также нужны специальные полимеры. Младший научный сотрудник РНИМУ им. Н. И. Пирогова Денис Борозденко отмечает, что российский производитель будет пользоваться приоритетом на закупках растворов для диализа в рамках госзаказа. Но частные диализные центры востребованы только в Москве и Санкт-Петербурге, где распространены услуги ДМС, добавляет он.

Екатерина Ракитина