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Коммерсантъ FM
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В Индии выявлена вспышка смертельно опасного вируса Нипах

Власти южного индийского штата Керала принимают меры по локализации вспышки вируса Нипах, от заражения которым умерли уже два человека. В штате проводится массовое тестирование, закрываются учебные заведения, проводится информирование населения.

Как заявил главный министр штата Пинараи Ваджаян, вирус выявлен в городе Кожикоде, где проживает почти 2 млн человек. Министр призвал жителей не бояться, но соблюдать осторожность.

Вирус Нипах относится к семейству парамиксовирусов и переносится представителями семейства крылановых, летучими собаками и летучими лисицами. Заразиться можно как непосредственно от этих животных, так и, например, при употреблении в пищу фруктов, контакт с которыми был у животных.

Вирус передается и при физическом контакте с зараженным человеком. В числе первых симптомов заражения головная боль, сонливость, затем в некоторых случаях развивается острый респираторный синдром и воспаление мозга. Нередко больной впадает в кому и может умереть. Вакцины от этого вируса пока нет, больным оказывается поддерживающая терапия. Впервые вирус был выявлен в 1999 году в Малайзии, когда им заразились почти 300 человек, из которых более 100 умерли.

В Керале это уже четвертая вспышка вируса Нипах с 2018 года. Как сообщает CNN, на данном этапе власти штата выявили более 700 человек из числа тех, кто контактировал с зараженными и умершими. Более 70 человек из них были отнесены к группе высокого риска развития заболевания, они были изолированы и находятся под постоянным наблюдением.

Алена Миклашевская

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