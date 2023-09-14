Омский губернатор наградил пенсионерку, возившую его по сгоревшей деревне

Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко наградил знаком отличия «За служение Омской области» 81-летнюю жительницу деревни Чистоозерье Надежду Кучумову. Ей присвоено звание почетного жителя области за важные достижения в общественной деятельности и активную гражданскую позицию, сообщается на сайте облправительства.

«Надежда Архиповна всю жизнь работала дояркой, ее трудовой стаж на ферме — почти 47 лет. Не сидит без дела и по сей день: освоила компьютер, ездит в лес по грибы-ягоды, навещает знакомых и близких в соседних селениях»,— говорится в сообщении.

В апреле деревня Чистоозерье сильно пострадала в результате природного пожара. Тогда сгорели 15 строений, один человек пострадал. Уцелело всего два дома, один из них — Надежды Кучумовой. Женщина отказалась покидать деревню, где родилась и прожила всю свою жизнь. Прибывший на место пожара врио губернатора вместе с Надеждой Кучумовой объехал сгоревшие улицы на самодельном автомобиле, который собрал для нее ее сын.

Оксана Павлова, Новосибирск