Пожар в омском селе уничтожил 15 строений, есть пострадавший

В Омской области в результате серьезного пожара в селе Чистоозерье Большереченского района уничтожено 15 строений, в том числе четыре жилых дома. Один человек пострадал, пытаясь самостоятельно потушить огонь – он получил ожоги рук и ног, сообщает СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пожар начался около 11:00 местного времени. По версии следствия, огонь от горевшей на пустыре травы распространился на хозяйственные постройки, а затем на жилые дома. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем, сообщили в прокуратуре Омской области. Сейчас пожар локализован, погибших нет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Также по поручению прокуратуры следственными органами организована проверка на предмет наличия признаков состава преступления по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

На месте происшествия работают следователи, они установят обстоятельства и причины случившегося, будет дана правовая оценка работникам органов местного самоуправления. Также на место пожара отправился заместитель председателя правительства Омской области Алексей Ромахин. «Он ознакомится с обстоятельствами произошедшего и пообщается с пострадавшими»,– сообщили в правительстве региона.

В 2021 году в деревне Каракуль Большереченского района в результате пожара сгорело 25 строений, из которых 14 — жилые дома, один — продуктовый магазин.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова