«Утиные фермы» защитили от эксплуатации

Арбитражный суд Челябинской области по заявлению племенного конного завода «Дубровский» принял дополнительные обеспечительные меры в рамках оспаривания сделки по продаже агрокомплекса-банкрота «Утиные фермы». Суд запретил эксплуатировать имущество конкурсному управляющему Сергею Сидорову и покупателю — Курбонжону Джамолову. По данным заявителя, несмотря на принятое ранее обеспечение стороны заключили договор аренды комплекса, где готовится запуск производства. Управляющий Сергей Сидоров отрицает эти факты и намерен добиваться отмены обеспечительных мер.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас производство на «Утиных фермах» приостановлено

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ Сейчас производство на «Утиных фермах» приостановлено

Фото: Константин Ильянок, Коммерсантъ

В рамках обособленного спора об отмене результатов торгов по продаже производственного комплекса обанкротившегося ООО «Утиные фермы» Арбитражный суд Челябинской области запретил пользоваться, распоряжаться и эксплуатировать имущество конкурсному управляющему Сергею Сидорову, покупателю Курбонжону Джамолову и иным лицам, за исключением действий, связанных с обеспечением сохранности этого имущества. Такие дополнительные обеспечительные меры приняты по заявлению ООО «Племенной конный завод “Дубровский”» (ПКЗ, входит в агрохолдинг «Равис»), которое оспаривает сделку купли-продажи. Решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

ПКЗ «Дубровский» в обоснование заявления сослался на то, что конкурсный управляющий, игнорируя ранее принятые судом обеспечительные меры, передал комплекс в пользование Курбанжону Джамолову.

«По мнению заявителя, управляющий заключил договор аренды в отношении спорного имущества. Согласно информации, полученной от специалистов птицеводческих предприятий Челябинской области и Башкортостана, в настоящее время на территории “Утиных ферм” производится наладка и запуск птицеводческого оборудования, планируется закладка инкубационного яйца»,— говорится в материалах дела.

По мнению ПКЗ, управляющий с основными кредиторами «могут предпринять активные меры к незаконному использованию комплекса», что именит существующее положение сторон в споре об отмене результатов торгов.

Сергей Сидоров в разговоре с« Ъ-Южный Урал» сообщил, что не заключал договор аренды, и подготовка к запуску производства в «Утиных фермах» не ведется. «В июле комитет кредиторов одобрил передачу комплекса покупателю пока в аренду. Таким образом скидывали с себя расходы на охрану, электроэнергию и прочее, а это около 1 млн руб. в месяц. Сразу же было подано заявление о принятии обеспечительных мер от оспаривающих сделку лиц, поэтому я договор фактически не заключал. Пока кредиторы несут убытки, никакие работы на территории комплекса не ведутся. Там только охрана. Попробуем обжаловать дополнительно, но я не надеюсь на успех этого дела»,— прокомментировал конкурсный управляющий.

Договор купли-продажи агрокомплекса-банкрота с апреля этого года оспаривают две компании — ПКЗ «Дубровский» и АО «Куриное царство» (Липецк, входит в группу «Черкизово», управляет активами в Челябинской области). Обе компании считают, что у них имелось преимущественное право на приобретение «Утиных ферм» из-за того, что они владеют земельными участками, непосредственно прилегающими к земле должника. Торги состоялись с шестой попытки, договор по цене 312,6 млн руб. был заключен 14 марта с индивидуальным предпринимателем Курбанжоном Джамоловым, который занимается выращиванием зерновых в Красноармейском районе и первым воспользовался преимущественным правом на приобретение имущества должника. Изначально суд принял обеспечительные меры и запретил передавать комплекс покупателю.

ООО «Утиные фермы» находятся в процессе конкурсного производства с февраля 2019 года. В реестр кредиторов включено 73 требования на общую сумму 1,23 млрд руб. Изначально крупнейшим кредитором был Россельхозбанк, которому предприятие задолжало 756,5 млн руб. по кредитам. В залоге у банка находилось 99,99% уставного капитала должника. В феврале 2021 году Россельхозбанк уступил права требования ООО «Инвестстрой». В январе этого года залоговый кредитор передал часть требования еще трем кредиторам — ООО «Полюс», ИП Гюльзар Аскерова и ИП Элеонора Ариткулова.

Юлия Гарипова