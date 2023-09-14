На Кубани 15-летний подросток после драки в спецшколе остался без селезенки

В станице Переясловской Брюховецкого района 15-летний подросток был избит на территории местной закрытой спецшколы. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили защитники пострадавшего Павел и Артем Бакатовы. Адвокаты уточняют, что пострадавший является сыном участника спецоперации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фото представлено юристами Бакатовыми Фото: фото представлено юристами Бакатовыми

По информации правозащитников, 12 сентября между воспитанниками учреждения произошел конфликт из-за конфет, после чего сверстники напали на мальчика и избили его. Защитники заявляют, что пострадавший провел ночь в медицинском отделении интерната, но не получил необходимой помощи. На утро следующего дня ребенка в экстренном порядке доставили в реанимацию Брюховецкой районной больницы. Медики обнаружили внутреннее кровотечение и провели операцию по удалению селезенки.

В спецшколу мальчика определили по решению Красноармейского районного суда в станице Полтавской, который рассматривал дело об угоне автомобиля (п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ), возбужденное в отношении ребенка. Однако юристы заявляют, что приговор суда не вступил в силу на момент отправки ребенка в учреждение. Решение Краснодарского краевого суда об оставлении приговора без изменения было вынесено только 5 сентября. К этой дате ребенок уже находился в интернате.

Защитники и семья пострадавшего готовят документы для обращения в прокуратуру и следственные органы по факту произошедшего. Учреждение, в котором пострадал сын участника СВО, необходимо привлечь к ответственности за бездействие, считают господа Бакатовы.

Представители спецшколы станицы Переясловской на вопросы «Ъ-Кубань» не ответили, сославшись на отсутствие ответственного лица.

Анастасия Донскова

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