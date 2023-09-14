Жена мэра Ярославля устроилась в принадлежащее мэрии АО

Супруга мэра Ярославля Татьяна Молчанова устроилась работать директором по развитию принадлежащего мэрии АО «Вознесенский». Об этом стало известно после открытия смотровой площадки на башне Вознесенских казарм. Контакты Татьяны Молчановой указаны в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Вознесенская башня».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В мэрии Ярославля «Ъ-Ярославль» подтвердили, что Татьяна Молчанова является супругой Артема Молчанова и работает в АО «Вознесенский» с февраля 2023 года. Артем Молчанов был избран мэром 7 ноября 2022 года, ранее он работал заместителем председателя правительства Ярославской области.

Генерального директора у АО «Вознесенский» нет, так как обществом управляет другое муниципальное АО — «Волна», которое с января 2023 года возглавляет Александр Плетешков, ранее работавший руководителем Ленинградского УФАС России.

Ранее господин Молчанов, приехавший в Ярославль из Москвы, рассказывал, что его семья проживает в Ярославле, а сын ходит в местную школу. Семья предыдущего мэра Владимира Волкова в город так и не перебралась, проживая во время работы главы города в Подмосковье.

Алла Чижова