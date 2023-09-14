Из-за обрыва штока скважины в Татарстане произошел разлив нефти

В Бугульминском районе Татарстана из-за обрыва штока скважины произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.
Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана
Инцидент произошел около поселка Карабаш на площадке цеха добычи нефти и газа №1, принадлежащего нефтегазодобывающему управлению «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть». В результате были загрязнены два земельных участка. На месте обрыва штока площадь загрязнения составила 120 кв. м, а площадь второго — 200 кв. м.
На место ЧП выехали специалисты Юго-Восточного территориального управления министерства. Они взяли пробы почвы и направили их на анализ.