Из-за обрыва штока скважины в Татарстане произошел разлив нефти

В Бугульминском районе Татарстана из-за обрыва штока скважины произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана Фото: Пресс-служба минэкологии Татарстана

Инцидент произошел около поселка Карабаш на площадке цеха добычи нефти и газа №1, принадлежащего нефтегазодобывающему управлению «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть». В результате были загрязнены два земельных участка. На месте обрыва штока площадь загрязнения составила 120 кв. м, а площадь второго — 200 кв. м.

На место ЧП выехали специалисты Юго-Восточного территориального управления министерства. Они взяли пробы почвы и направили их на анализ.

"Ъ-Казань"