Фильм «Барби» вышел в прокат в 120 городах России

Фильм «Барби» в озвучке официальных голосов Марго Робби и Райана Гослинга вышел в прокат более чем в 120 городах России. Об этом сообщила профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов Red Head Sound (RHS) на своей странице во «ВКонтакте».

«Ну, поехали: Игривый Райан Гослинг сообщает, что не умер он в конце "Барби", а также, что с сегодняшнего дня фильм года в дубляже Red Head Sound с официальными голосами Марго Робби, самого Райана, Симу Лю, Уилла Феррела, Кейт Маккиннон и других начинают показывать в следующих городах РФ»,— сказано в сообщении RHS, после которого приводится список городов и кинотеатров.

В RHS добавили, что фильм будет демонстрировать киносеть «Киномакс» в рамках проекта «Кинотека» компании «Фильмотека», арендующей залы кинотеатра. Ранее на той же странице во «ВКонтакте» было опубликовано предупреждение о том, что показы, стартовавшие до 14 сентября, не являются чистой цифровой картинкой.

Директор Татьяны Шитовой, официального голоса Марго Робби в России, Давид Валиани также подтвердил участие актрисы дубляжа в озвучке «Барби». Госпожа Шитова озвучивала актрису Марго Робби в фильмах «Волк с Уолл-стрит», «Отряд самоубийц», «Однажды в Голливуде» и других.

В конце августа в СМИ и Telegram-каналах появились сообщения о том, что Минкульт запретил показ в России фильма «Барби» и вышедшего одновременно с ним фильма «Оппенгеймер», ссылаясь на то, что эти кинокартины «не отвечают целям по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Подробнее — в тексте «Ъ» «Минкульт, пробей отмену».

Петр Бузлаев