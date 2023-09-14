Cadillac обновил седан CT5

Компания Cadillac представила обновленный вариант седана CT5, который выйдет на рынок в 2024 году.

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Рестайлинговая модель получила новые фары, переоформленную решетку радиатора, дизайн которой у версий Premium Luxury и Sport отличается, и новый передний бампер, тогда как задняя часть автомобиля не поменялась.

В салоне основные изменения свелись к внедрению фирменного изогнутого 33-дюймового дисплея разрешением 9K, объединяющего цифровую панель приборов и экран мультимедиа. Расширен список электронных ассистентов водителя, а в перечень опций вошел полуавтопилот Super Cruise.

Технически Cadillac CT5 не изменился, сохранив 240-сильный 2-литровый и 340-сильный 3-литровый V6 бензиновый моторы. Двигатели сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, доступны версии как с задним, так и с полным приводом.

Обновленный Cadillac CT5 на рынок выйдет весной 2024 года, а позднее будут представленные рестайлинговые версии модификаций Cadillac CT5-V и Cadillac CT5-V Blackwing.

Максим Вершинин

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