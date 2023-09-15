Российский футбол увеличил продавательную способность

Закрывшееся вчера в Российской премьер-лиге (РПЛ) летнее трансферное окно подтвердило, что влияние «изоляционных» санкций на отечественный футбольный рынок на второй год их действия остается исключительно мощным. На усиление составов представители РПЛ снова потратили чрезвычайно скромную по своим прежним меркам сумму, не дотянувшую до €90 млн. При этом российский высший дивизион впервые за долгое время получил от продажи футболистов больше, чем инвестировал в их покупку. Нет ничего удивительного в том, что и оценка общей стоимости РПЛ в таких условиях постоянно падает вниз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках нынешнего летнего трансферного окна РПЛ преуспела не в покупке, а в продаже игроков, осуществив в том числе самую дорогую сделку в своей истории: форвард «Зенита» Малком (справа) обошелся саудовскому «Аль-Хилялю» в €60 млн

Фото: AFP В рамках нынешнего летнего трансферного окна РПЛ преуспела не в покупке, а в продаже игроков, осуществив в том числе самую дорогую сделку в своей истории: форвард «Зенита» Малком (справа) обошелся саудовскому «Аль-Хилялю» в €60 млн

Фото: AFP

В ночь на пятницу в Российской премьер-лиге закрылось летнее трансферное окно. Оно было вторым после того, как весной 2022 года вся отечественная спортивная отрасль столкнулась с серьезными ограничениями, введенными международными спортивными федерациями на фоне военной спецоперации на Украине. Применительно к футболу они вылились в до сих пор не снятое отстранение всех отечественных клубов и сборных команд от выступления в международных турнирах. Версия, что из-за санкций, означающих выпадение части доходов и снижение интереса иностранцев к российскому чемпионату, РПЛ снизит активность на трансферном рынке, подтвердилась еще в год назад. Это окно можно считать подтверждением версии насчет того, что купировать санкционный эффект не в состоянии ни адаптация клубов к новым условиям, ни вступившие перед их попаданием в изоляцию более выгодные, чем прежде, медиаконтракты, ни появление переформатированного Кубка России, который обрел довольно заметную коммерческую составляющую.

В рамках завершившейся летней кампании, по данным Transfermarkt на вечер четверга (в последние часы перед закрытием окна крупных сделок не ожидалось), 16 клубов высшего российского дивизиона потратили на приобретение новичков в общей сложности €84,1 млн. Этот показатель примерно соответствует прошлогоднему — €85,05 млн — и выглядит чрезвычайно скромным не только на фоне показателей европейских гигантов, таких как Английская премьер-лига, команды которой вложили в игроков невероятные €2,8 млрд, но и на фоне инвестиций самой РПЛ в предыдущие сезоны. Летом 2021 года, еще до всех ограничений, российские клубы выделили на усиление составов €125 млн, летом 2020-го — €124 млн, 2019-го — €247 млн.

Географические предпочтения клубов РПЛ на летнем трансферном рынке Год Всего куплено легионеров Зап. Европа Вост. Европа Лат. Америка Африка Азия 2023 42 4 (9,5) 16 (38) 16 (38) 4 (9,5) 2 (5) 2022 42 4 (9,5) 14 (33,3) 12 (28,5) 9 (21,4) 3 (7,1) 2021 49 17 (34,6) 11 (22,4) 10 (20,7) 9 (18,3) 2 (4) 2020 62 7 (11,2) 28 (45,1) 9 (14,5) 10 (16,1) 8 (12,9) 2019 59 17 (28) 23 (40) 9 (15) 10 (17) 0 2018 49 17 (34,6) 18 (36,7) 6 (12,2) 7 (14,2) 1 (2) В скобках доля в процентах от общего числа новых легионеров.

Ситуацию еще четче обозначают некоторые нюансы. Во время предыдущей трансферной кампании РПЛ все-таки очутилась хотя бы вплотную к топ-десятке чемпионатов, израсходовавших больше всех средств. Теперь конкуренты, которых прежде сдерживали проблемы, связанные с финансовым проседанием в период пандемии коронавируса, сегодня практически решенные, умчались далеко вперед. Отрыв замыкающего десятку бельгийского первенства от РПЛ, хотя еще полдесятилетия назад российская лига посматривала на него свысока,— около €75 млн. При этом львиную долю ее совокупных трат, более €60 млн, обеспечила маленькая горстка ведущих клубов — «Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Динамо» (см. справку). Остальные часто вели себя так, словно перед ними была поставлена задача сэкономить клубный бюджет любой ценой. А из ведущей четверки траты по сравнению с летом 2022 года на самом деле увеличил лишь «Спартак».

Показатели шести самых дорогих клубов РПЛ в летнее трансферное окно, € млн Клуб Расходы Доходы Баланс «Зенит» 16,1 (8) 60,2 (0,8) +44,1 (-7,2) «Спартак» 24 (10,2) 4,5 (9,2) -19,5 (-1) ЦСКА 12,3 (9) 14 (7,7) +1,7 (-1,3) «Краснодар» 5,8 (5,9) 4,2 (5,9) -1,6 (0) «Локомотив» 1 (13,2) 4,6 (13) +3,6 (-0,2) «Динамо» 10,4 (10,2) 28 (5) +17,6 (-5,2) В скобках показатель прошлогоднего летнего трансферного окна. По данным Transfermarkt.

Разумеется, и по-настоящему дорогих приобретений второй год подряд российские клубы не совершали. Рекорд этого окна принадлежит «Зениту»: сербский защитник Страхиня Эракович обошелся ему в €8 млн. Немного меньше стоили купленные «Спартаком» и «Динамо» хавбеки Тео Бонгонда и Луис Чавес. В аналогичном английском рейтинге Эракович не попал бы даже в первую сотню.

Стоимость составов шести самых дорогих клубов РПЛ, € млн Клуб 2021/22 2022/23 2023/24 «Зенит» 201,2 177,6 155,9 «Спартак» 118,8 93,7 101,1 ЦСКА 139,4 95,3 81,6 «Краснодар» 103,6 90,1 81,1 «Локомотив» 107,2 100 71,1 «Динамо» 105,7 83,8 67,8 По данным Transfermarkt.

Самый же любопытный итог этого трансферного окна — и еще один штрих, идеально дополняющий картину,— скрыт в других данных. Очень долго РПЛ имела устойчивую репутацию лиги-покупателя и в этом смысле походила на те же чемпионаты «большой пятерки». Ежегодно она инвестировала в новобранцев больше денег, чем выручала от сделок по продаже выступавших в ее командах футболистов. Так было и в прошлом сезоне. Летом 2023 года впервые за пять лет баланс РПЛ оказался положительным: общая сумма, потраченная на ее футболистов заинтересовавшимися ими клубами, превысила €123 млн. Вот в классификации, сформированной по такому показателю, чемпионат России находится рядом с первой десяткой. И заметные по любым — и внутренним, и даже международным — меркам сделки в этой графе присутствуют. Речь в первую очередь о продаже «Зенитом» и «Динамо» Малкома и Арсена Захаряна саудовскому «Аль-Хилялю» и испанскому «Реал-Сосьедаду» за €60 млн и €13 млн соответственно.

Совокупные показатели клубов РПЛ за летнее трансферное окно, € млн Сезон Доходы Расходы Баланс 2021/22 100,2 125,6 -25,4 2022/23 59 85 -26 2023/24 123,8 84,1 +39,7 По данным Transfermarkt.

Положительное 40-миллионное сальдо — это, правда, в данном случае не столько достижение, сколько иллюстрация того, как изменился статус РПЛ, ее возможности, амбиции и предпочтения. Хотя, наверное, еще лучше трансформацию демонстрирует оценка стоимости всех футболистов лиги, снижающаяся год за годом (см. справку). И кажется, что в ближайшее время это падение не остановить.

Алексей Доспехов, Евгений Федяков