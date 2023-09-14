Экс-замглавы минсельхоза Башкирии получил условный срок за мошенничество

5 сентября Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Туймазинского межрайонного суда, который в январе текущего года признал 44 летнего бывшего заместителя министра сельского хозяйства Башкирии Динара Калимуллина (занимал должность в апреле-декабре 2017 года) виновным в подстрекательстве к превышению должностных полномочий и мошенничестве (ст.33 ч.4-ст.286 ч.2; ст.159 ч.4 УК РФ), а бывшего главу Кандринского сельсовета 71-летнего Айрата Сафиуллина — в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ст.286 ч.2; ст.159 ч.4 УК РФ).

Нарушения были выявлены управлением ФСБ по Башкирии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Как установил суд, в 2011 году Динар Калимуллин, являвшийся на тот момент депутатом Туймазинского районного совета, склонил к мошенничеству Айрата Сафиуллина. Узнав, какие дома планируется включить в Республиканскую программу по расселению граждан из аварийного жилищного фонда в Туймазинском районе, Динар Калимуллин уговорил Айрата Сафиуллина зарегистрировать его в квартире, подлежащей сносу, заключить договор социального найма и затем оформить в собственность новое жилье, чем нанес ущерб республиканскому бюджету в размере 1,39 млн руб. Аналогичным образом незаконно получили квартиры еще десять жителей республики, имена и фамилии которых не разглашаются.

Суд приговорил Динара Калимуллина к двум с половиной годам лишения свободы условно, а Айрата Сафиуллина — к трем годам лишения свободы условно. Обоим осужденным установлено два года испытательного срока. На основании судебного решения жильцы незаконно полученных квартир выселены из квартир.

В ноябре 2019 года Туймазинский межрайонный суд уже признавал их виновными по данному делу, приговорив Динара Калимуллина к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, а Айрата Сафиуллина — к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком. Верховный суд в январе 2020 года изменил приговор. Тогда ВС определил уголовное дело в отношении Динара Калимуллтна прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления и переквалифицировать действия Айрата Сафиуллина с превышения на злоупотребление полномочиями с назначением наказания в виде одного с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

В феврале 2021 года Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционную жалобу гособвинителя, отменив приговор Туймазинского межрайонного суда в отношении подсудимых. Уголовное дело было возвращено Туймазинскому межрайонному прокурору для устранения препятствий рассмотрения его судом.

Майя Иванова

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