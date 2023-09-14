Смольный завершил приемку 98 новых автобусов Volgabus

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга завершил приемку 98 новых автобусов марки Volgabus. В ближайшее время машины выйдут на маршруты города, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее приемка 98 единиц техники Volgabus была заморожена из-за проверки. Причиной послужили частые возгорания автобусов на улицах города.

Масштабное за последние годы обновление автобусного парка госперевозчика – ГУП «Пассажиравтотранс» стартовало в прошлом году.

В мае прошлого года ООО «Волгабас Групп» выиграло конкурс на поставку 35 дизельных автобусов особо большого класса на сумму 1,1 млрд рублей, а несколькими месяцами ранее, в феврале, компания выиграла другой тендер, на поставку 39 автобусов большого класса на компримированном газе.

Упомянутые 98 автобусов относятся уже к закупкам 2023 года: «Волгабас Групп» должна поставить городскому транспортному предприятию технику на 1,732 млрд рублей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте