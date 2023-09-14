Владелец «Вкусно – и точка» приобрел компанию-разработчика ПО

Владелец сети заведений общественного питания «Вкусно – и точка» Александр Говор приобрел 100% московской компании ООО «Им инжиниринг сервисез», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 13 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Компания занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Ранее 99% в ней принадлежали нидерландской Ingram Micro Global Services B.V. (головная компания – Platinum Equity, США), 1% – Ingram Micro Europe B.V.

Александр Говор в мае 2022 года приобрел активы сети McDonald`s, объявившей об уходе из России. Рестоораны сети были переименованы во «Вкусно — и точка». В 2022 году выручка «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс», сейчас операционная структура «Вкусно — и точка») снизилась на 2,3%, до 73,5 млрд руб. , убыток составил 11,3 млрд руб. против прибыли в 2 млрд руб. в 2021 году.

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Оксана Павлова